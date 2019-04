Pflanzenfibel soll Bewusstsein für Artenvielfalt schärfen

Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Ostalbkreis hat eine Wiesenfibel vorgestellt. Das kleine Nachschlagewerk soll helfen, die Pflanzen in den Blumenwiesen der Region zu bestimmen. Darüber hinaus soll es dazu dienen, das Bewusstein für Artenschutz und Artenvielfalt zu schärfen.

„Nur das, was man kennt, kann man auch schützen“, sagt Dagmar Seibold vom LEV Ostalbkreis. Dabei soll die Wiesenfibel des Verbandes Unterstützung leisten. Die knapp 80 Seiten starke Broschüre dokumentiert über 100 Blütenpflanzenarten, die für die Wiesen der Region typisch sind. LEV-Geschäftsführer Ralf Worm betont, dass die Beschreibungen in der Fibel bewusst einfach gehalten sind. Es sollte „bewusst kein Fachbuch“ werden.

Wissen über die Natur nimmt immer mehr ab

„Das Defizit an Naturkenntnissen nimmt zu, das Defizit in Sachen Natur leider auch“, sagt Worm. Mit dem Bändchen will der LEV dieser Entwicklung entgegen wirken. Familien können es zum Beispiel dazu nutzen, beim sonntäglichen Spaziergang die Pflanzen zu bestimmen. Jeder Beschreibung sind grafische Symbole beigefügt, mit denen sich leicht erschließt, auf welchen Böden sich die Pflanze wohlfühlt – ob sie es feucht mag oder eher trocken, ob sie eher genügsam ist oder ob sie einen gut gedüngten Untergrund bevorzugt, lässt sich intuitiv erfassen. Darüber hinaus hilft das Büchlein dabei, verwandte Arten zu unterscheiden.

Denn aus diesem Wissen lassen sich Rückschlüsse auf den Zustand der Wiesen ziehen. Der sogenannte kriechende Hahnenfuß bevorzugt zum Beispiel gut gedüngte Böden, der verwandte knollige Hahnenfuß kommt auch auf nährstoffarmem Untergrund zurecht. Von einem großen Nährstoffangebot im Boden profitieren jedoch vor allem jene Arten, die bereits den gut gedüngten Boden bevorzugen, sie vermehren sich dominant. „Wenn es den Pflanzen zu gut geht, nimmt die Vielfalt ab“, erläutert Worm. „Eine Hungerleiderwiese ist für die Artenvielfalt das Beste“, ergänzt der LEV-Geschäftsführer. Insofern können Spaziergänger nun ganz einfach unterscheiden, um welche Art von Wiese es sich jeweils handelt.

Die Idee für die Wiesenfibel hatte Worm bereits seit längerer Zeit. Gut zwei Jahre lang hätten die Bilder und die Inhalte auf der Festplatte seines Computers gelegen. Dann kam Praktikant Daniel Frei ins Team. Er arbeitete sich in ein Layoutprogramm ein und entwarf am Computer die Seiten des Buches.

Mit Erfolg. Landrat Klaus Pavel lobte bei der Präsentation der Wiesenfibel die übersichtliche Gestaltung. „Ich war begeistert“, schildert Pavel die erste Begegnung mit dem Nachschlagewerk. „Wenn man die Natur liebt, ist das ein ideales Handbucht.“ Auch den Schulen im Kreis sei bereits jeweils ein Exemplar zugegangen, so der Landrat. Ebenso soll das Büchlein bei der Remstal-Gartenschau erworben werden können. Eine zweite Auflage, in der dann auch wirklich „fast, fast alle Arten“ enthalten sein werden, ist laut Ralf Worm bereits in Vorbereitung.