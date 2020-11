Pfarrer Heiko Merkelbach wechselt auf die Ostalb

Heiko Merkelbach wird neuer Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Ellwangen im Dekanat Ostalb. Damit kümmert er sich künftig um die Seelsorge in den Kirchengemeinden St. Wolfgang, St. Vitus, Heilig Geist und St. Patrizius. Bislang war Merkelbach Pfarrer in St. Hedwig in den Stuttgarter Stadtteilen Möhringen und Sonnenberg sowie St. Ulrich im Stadtteil Fasanenhof. Der genaue Zeitpunkt des Wechsels wird im Hinblick auf die Erfordernisse in den Seelsorgeeinheiten im Zuge der Corona-Krise noch festgelegt.

Merkelbach wurde 1965 in Ludwigsburg geboren. Von 1984 bis 1990 studierte er Theologie in Tübingen und Rom. Der Weihe zum Diakon in Rottenburg folgte eine erste Stelle als Diakon auf der Ostalb und zwar in der Kirchengemeinde St. Vitus. Im Juni 1992 wurde Merkelbach in der Weingartener Basilika zum Priester geweiht. Anschließend war er vier Jahre Vikar in Friedrichshafen und Schwäbisch Gmünd.

Von 1996 bis 2002 kümmerte er sich als Pfarrer um die Seelsorge in der Kirchengemeinde in Horb-Talheim. Nebenbei absolvierte er sein Promotionsstudium an der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg und an der philosophisch-theologischen Hochschule der Pallottiner in Vallendar. Er schrieb seine Doktorarbeit im Fach Dogmatik über die Sehnsucht nach Heil im Werk Hans Urs von Balthasars.

2002 kam Merkelbach als Pfarrer in die Stuttgarter St. Hedwig-Kirchengemeinde. Von 2009 bis 2011 war er zudem Administrator der Pfarreien in Sillenbuch, Heumaden, Ostfildern-Ruit und Kemnat; eine weitere Administratur wiederum in Sillenbuch und Heumaden sowie in Degerloch und Hohenheim schloss sich in den Jahren von 2014 bis 2016 an. Das Amt des stellvertretenden Stadtdekans übernahm er von 2010 bis 2018. Daneben war er von 2014 bis 2018 Regionaldekan der Region Stuttgart und leitete das Verbindungsbüro der Diözese zum Verband Region Stuttgart. Zudem war er Vorsitzender der Kooperationsgemeinschaft der Dekanate in der Region und leitete zusammen mit der evangelischen Prälatin das ökumenische Dialogforum der Kirchen in der Region Stuttgart.