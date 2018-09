Pfarrer Ezeanya verlässt Ellwangen

Seine Herzlichkeit wird fehlen: Pfarrer Gerald Ezeanya verlässt Ellwangen. Verabschiedet wird der aus Nigeria stammende katholische Priester am Sonntag, 30. September, im Abendgottesdienst um 19 Uhr in der Basilika. Anschließend gibt es im Jeningenheim einen Stehempfang. Der 40-jährige Seelsorger wirkt ab Mitte Oktober als Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Zocklerland im Dekanat Ravensburg.

„Mit dem Mund spreche ich kein gutes Deutsch“, sagt er: „Aber vielleicht haben die Leute das Herz gesehen.“ Pfarrer Gerald Ezeanya kam im Juli 2015 als Pfarrvikar in die Seelsorgeeinheit Ellwangen. Hier hat er die Seelsorge kennengelernt, die Verkündigung, die Spende von Sakramenten wie Krankenkommunion und die karitative Verantwortung in den Kindergärten, den Seniorenheimen Annapflege und Schönbornhaus und in der Sozialstation. „Es war ein vielfältiges Aufgabengebiet“, blickt er dankbar zurück. Seine Mitbrüder haben ihm geholfen, dass er in Ellwangen gut aufgenommen wurde. „Ellwangen ist eine liebenswerte, schöne Stadt und hat einen besonderen Charme“, findet der Geistliche und lobt die „freundlichen, netten und hilfsbereiten Leute“.

Enge und freundschaftliche Kontakte geknüpft

In den drei Jahren hat der Nigerianer zu vielen Mitgliedern der Ellwanger Kirchengemeinden enge und freundschaftliche Kontakte geknüpft. Die Menschen brachten ihm offen und herzlich ihre Sympathie entgegen, ermutigten ihn, luden ihn zum persönlichen Austausch und zu theologischen Gesprächen zu sich nach Hause ein. Dankbar ist Pfarrer Gerald Ezeanya insbesondere Hermann Weigold, Stefan Hügler und Prälat Werner Redies, die ihm im sprachlichen Bereich sehr geholfen hätten. Welchen Zuspruch und welche Zuneigung er in Ellwangen erfahren hat, war im Juli bei seinem 40. Geburtstag mit fast 150 Gästen zu erleben.

Pfarrer Gerald Ezeanya legte großen Wert auf die Gestaltung seiner Gottesdienste, auf eine positive, freudige, fröhliche Stimmung. Die Messfeiern sind bei ihm lebendig, weil er belebende Elemente aus seiner Heimat in die Gottesdienste einfließen lässt. „Dass die Leute ein bisschen lachen“, sagt er: „Es geht letztendlich um die Umsetzung der Bergpredigt mit dem Tenor der Nächstenliebe.“

Nah an den Menschen will er sein, und das hat Ezeanya auch bewiesen. „Wenn wir nicht im Gotteshaus, in Gottes Gegenwart, glücklich sind, wo sonst können wir glücklich sein?“, fragt er. In den Gottesdiensten müsse man fröhlich sein dürfen und Freude und Offenheit für die frohe Botschaft haben.

„Was Gott uns anbietet, ist eine gute, eine frohe Botschaft“, bringt er sein Anliegen auf einen Nenner. Dass er die Kirchgänger zu Beginn seines Gottesdienstes begrüßt und sich am Ende bei ihnen bedankt und sie mit guten Wünschen verabschiedet, gehört für ihn zur Selbstverständlichkeit.

Gottesdienste hielt der Geistliche nicht nur in der Seelsorgeeinheit Ellwangen, sondern auch in Ellenberg, Jagstzell, Rechberg, Stödtlen, Saverwang, Schwabsberg, Stimpfach, Wört und auf dem Schönenberg.

Spenden für Schulen und Kindergärten

Mit Spenden aus Ellwangen unterstützte Pfarrer Gerald seit Januar 2018 die Kindergärten und Grundschulen ,,Christ the King Nursery and Primary School” in Ode und ,,St. Vincent De Paul Nursery and Primary Schools” in Odekpe, in seiner früheren Pfarrgemeinde in Nigeria. Am 4. Oktober erwartet er übrigens drei Priester aus Nigeria zu Besuch in Ellwangen.

Pfarrer Gerald Ezeanya ist aufgewachsen in Anambra im überwiegend katholischen Osten von Nigeria. In seinem Land hat er Theologie und Philosophie studiert. Am 14. Juli 2007 weihte ihn der Erzbischof von Philadelphia, Kardinal Justin Rigali, zum Priester. Im Oktober 2014 kam der Geistliche nach Deutschland. In Münster in Nordrhein-Westfalen lernte er sechs Monate Deutsch. Danach war er sechs Wochen in Rottenburg, um die Diözese kennenzulernen und sein Deutsch zu verbessern. Ezeanya ist leidenschaftlicher Fußballfan.