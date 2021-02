Kein Faschingsumzug und keine Faschingsparty finden statt – die Vergabe des traditionellen Faschingsordens lassen sich die Pfahlheimer Limesnarren aber auch in diesem Jahr nicht nehmen.

Ein große Portion Wehmut spricht aus den Worten von Daniela Feil, der Vorsitzenden der Pfahlheimer Limesnarren. „Schon früh war klar, dass ein Fasching in Pfahlheim, so wie alle ihn kennen und schätzen, in diesem Jahr nicht stattfinden kann.“ Die Absage des großen Faschingsumzugs im Ort und die noch größere Faschingsparty täten weh – die Entscheidung aber sei letztlich richtig gewesen.

Eines wollten sich die Pfahlheimer Limesnarren aber trotzdem auf keinen Fall nehmen lassen. „Wir machen einen“, so Feil. Gemeint ist der traditionelle Faschingsorden der 2021 ein klein wenig anders aussieht. „Statt wie jedes Jahr eine andere Faschingsgruppe auf dem Orden zu verewigen, haben wir den diesjährigen Orden neutral gehalten. Nur das Logo der Pfahlheimer Limesnarren ziert das Blechle.“

Dazu noch der passende Spruch, „Mit Abstand die Besten“ und fertig war der aktuelle Faschingsorden, den Uschi Gerlach aus Pfahlheim kreiert hat. „Wir müssen uns in diesem Jahr den Orden schwer verdienen. Deshalb kriegen ihn in diesem Jahr alle aktiven Faschingsgruppen in Pfahlheim verliehen“, sagt Feil.

Ohne die Unterstützung der Firma Stengl aus Ellwangen wäre die Herstellung des Faschingsordens aber nicht möglich gewesen. „Wir hätten nicht die finanziellen Mittel dazu“, meint Feil. Doch ein Orden allein macht noch keinen Fasching im Ort. Deshalb haben die Pfahlheimer Limesnarren alle Faschingsaktiven zu einer gemeinsamen Aktion aufgerufen. „Mit dieser Aktion wollen wir ein Lebenszeichen für den Pfahlheimer Fasching setzen“, erklärt Daniela Feil. Die Karnevalistinnen und Karnevalisten zeigen auf jeden Fall Präsenz: Entlang der Ortsdurchfahrt stehen oder hängen verkleidete Puppen in den Vorgärten oder an den Hauswänden.

Den Ortsbrunnen neben der Kirche zieren eine Abbildung des aktuellen Faschingsordens und lauter bunte Girlanden. Auch ein Rentner-Pärchen wartet am Straßenrand auf den Fasching und hofft auf das nächste Jahr. Wo man auch hinschaut, die Pfahlheimer Ortsdurchfahrt ist bunt. „Wir hoffen tatsächlich alle auf das nächste, wieder normale Faschingsjahr 2022“, so Feil.