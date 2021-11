Pfahlheimer Limesnarren starten erneut digital in die Saison

Die Faschingssaison hat in Pfahlheim erneut digital begonnen – mit einem Blechlesfest im kleinen Kreise und in Videoform. Daniel Kohnle, Zweiter Vorsitzender der Limesnarren, dankte der Firma Stengel, die das „Heilige Blechle“ wieder hergestellt und gesponsert hat. Entworfen wurde es wie in den Jahren zuvor von Uschi Gerlach.

Das aktuelle Blechle zeigt Szenen des Bürgerballs. Der Orden steht stellvertretend für die Pfahlheimer Gemeinschaft, und der Bürgerball am Faschingssamstag ist fester Bestandteil des Karnevals am Ort.

Beisitzerin Franziska Sekler hat den ersten Orden dem Zweiten Vorsitzenden im Gasthaus Grüner Baum übergeben. Die Limesnarren hoffen auf eine Saison 2022 im gewohnten Rahmen mit Bürgerball und Rosenmontagsumzug.

Der Narrenruf der Pfahlheimer Limesnarren „Heiligs Blechle – heidanei“ hat einen geschichtlichen Hintergrund. Im 18. Jahrhundert brauchten arme Leute eine Genehmigung zum Betteln. Der Bettelausweis war ein Blechstück mit einer Gravur. Wer das Blechle vorweisen konnte, bekam von den Kirchengemeinden Essen oder Kleidung. Dies wurde mit dem Inhalt des Bettelkastens bezahlt, den der Kirchenpfleger verwaltete.

Die Armen hüteten ihr „Heiligs Blechle“ wie ihren Augapfel. Bei den Pfahlheimer Limesnarren ist der Saisonorden das „Heiligs Blechle“ – „Heidanei“ ein Ausdruck der Bewunderung.