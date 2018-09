Der Pfahlheimer Jahrgang 1958 hat sein Klassentreffen und 60. Geburtstag gefeiert.

Begonnen wurde mit einem Weißwurstfrühstück im Gasthaus Zum Grünen Baum in Pfahlheim. Ein sonniger Tagesausflug führte zum Limestor bei Dalkingen, wo man unter der Führung von Hedwig Erhardt Einblicke in das Leben der Römer am Limes erhielt. Weiter ging es zu einer Kaffeepause nach Ellwangen. In einer Andacht in der Liebfrauenkapelle der Basilika wurde an verstorbene Klassenkameraden erinnert. Zum Ausklang und gemütlichen Beisammensein traf man sich wieder im Grünen Baum.