Der Liederkranz Pfahlheim hat am Sonntag in der gut besuchten Pfahlheimer Sankt-Nikolauskirche ein besinnliches Adventskonzert gegeben. Alle Chöre des Vereins wirkten mit.

Singen hat in Pfahlheim große Tradition, vor allem zur Adventszeit. Alle zwei Jahre findet im Ort eine alpenländische Weihnacht statt. In den Jahren dazwischen sorgt der Liederkranz Pfahlheim für weihnachtliche Stimmung. So auch wieder am vergangenen Sonntag in der Pfahlheimer Sankt-Nikolauskirche. Der Gemischte Chor stimmte mit Liedern wie „Ein Stern ist erschienen“, „Botschaft jener Christnacht“ oder auch „Die Sterne am Himmel“ die Gäste auf die besinnliche Weihnachtszeit ein. Veronika Mathis schloss mit nachdenklichen Worten an den Chorvortrag an.

Der Kinderchor räumt ab

Wunderbar war auch der Auftritt des Kinderchors, der bei dem Konzert den größten Beifall erhielt. Der Nachwuchs interpretierte seine Weihnachtslieder mit viel Schwung, unterstützt durch Gestik und Tanz und verbreiteten dadurch gute Laune in der Kirche. Mareike Vaas und Carolin Schuster spielten mit Geige und Klavier ein ruhiges Instrumentalstück. Der Jugendchor erzählte von „Maria, wusstest Du…?“ und unterhielt das andächtig lauschende Publikum mit englischen Weihnachtssongs.

Der Junge Chor Cross Beat hatte Klassiker wie „Macht hoch die Tür“ (gemeinsam mit der ganzen Gemeinde gesungen) oder auch „Sing Jubilate Deo“ im Gepäck. Bei einem zweiten Auftritt servierte Cross Beat mit „Ring Christmas“ und „Last Christmas“ Poppiges, was beim Publikum gut ankam.

Zum Abschluss des Konzerts gab der Gemischte Chor noch „Zeiten der Ruhe“, „Vor langer Zeit“ und „Frieden fängt im Herzen an“ zum Besten. Das Pfahlheimer Publikum belohnte auch diesen Auftritt mit viel Beifall.

Zum Finale gab es noch einen besonderen Leckerbissen für die Beuscher: Der gemischte Chor und Cross Beat machten gemeinsame Sache und sangen „Weihnachtsengel“. Mit dem gemeinsamen Lied mit allen Gästen „ O du fröhliche“ fand das Konzert schließlich sein Ende. Danach ließen die Sänger und ihre Gäste den Abend noch bei Glühwein, Punsch und Gebäck besinnlich ausklingen.