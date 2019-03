Pfahlheim schafft Platz für Häuslebauer

Noch nie ist ein Baugebiet so schnell geplant und verabschiedet worden, wie Pfahl II in Pfahlheim. Das betonten Oberbürgermeister Karl Hilsenbek und Ortsvorsteher Wolfgang Seckler beim Spatenstich. Schon jetzt haben 30 Häuslebauer Interesse bekundet.

„Es ist ein Freudentag für Pfahlheim“, waren sich Hilsenbek und Seckler einig. Denn das Baugebiet Am Limes ist praktisch voll bebaut. Die Planung sei unglaublich schnell verwirklicht worden. Jetzt könne man in Pfahlheim wieder Bauplätze für junge Familien anbieten.

Seckler wies auch auf eine Besonderheit im neuen Baugebiet hin, denn dort soll ein barrierefreies Mehrgenerationenhaus mit 13 Wohneinheiten entstehen. Damit gebe man älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus Pfahlheim die Möglichkeit, im Ort zu bleiben. Des Weiteren werde die Innenverdichtung vorangetrieben und es werde sensibel mit dem Bauland umgegangen. Zu Fuß sei man in ein paar Minuten am Sonnenbachsee, was für Erholungssuchende sicher einen Anreiz sei, sich dort niederzulassen. Ein Rad- und Fußweg in diese Richtung tut ein übriges. Die gute Infrastruktur und die gute Dorfgemeinschaft seien Pfunde, mit denen man wuchern könne, sagte Seckler selbstbewusst.

Insgesamt entstehen im neuen Baugebiet Pfahl II 14 Bauplätze zur Verfügung. 13 sind für Einfamilienhäuser gedacht, einer für das Mehrgenerationenhaus. Die Erschließung kostet 540 000 Euro. Die ausführende Firma Bortolazzi ist bereits mit schwerem Gerät angerückt, um mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen. Die Stadtwerke verlegen wie in den anderen Bauabschnitten einen Gas- und Wasserleitung und die Stadtverwaltung bringt Lehrrohre für Glasfaser in den Boden.

Von Beersbach kommend wird zum sicheren Überqueren der Kreisstraße 3212 eine Verkehrsinsel gebaut. Läuft alles nach Plan, sollen die Erschließungsarbeiten bis Ende September abgeschlossen sein. Dann können die Häuslebauer loslegen.