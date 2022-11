Pfahlheim: Liederkranz sorgt mit Herbstkonzert für schöne Stunden

Frei nach dem Motto „Was wirklich zählt auf dieser Welt, bekommst Du nicht für Geld“ hat der Liederkranz Pfahlheim zu seinem Herbstkonzert eingeladen. Neben den vier Liederkranzchören war auch die Sangesliebe Bronnen zu hören.

Der Kinderchor, 32 Nachwuchsänger unter der Leitung von Ann-Katrin Kuhn, machten den Auftakt. Die Titel „Der Herbst ist da“ und „Ich tret den Takt mit dem Fuß“ wurde sowohl gesanglich als auch mit vollem körperlichen Einsatz ausgelebt. Während „Mutter Erde, blauer Planet“ und das durch Christina Stürmer bekannte „Wir leben den Moment“ eher nachdenkliche Gedanken vermittelten.

Ebenfalls unter dem Dirigat von Ann-Katrin Kuhn steht der Jugendchor des Liederkranzes, der sich mit seinen Titeln, „Because we can“ von Bon Jovi, „Happy Ending“ von Mikka und „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott, ganz der Vielfalt und dem gegenseitigen Respekt unter den Menschen verschrieb. Die 22 Sängerinnen und Sänger boten eine engagierte gesangliche Darbietung und wurden von Niclas (Gitarre) und Elias (Cajon) Hildner, instrumental begleitet.

„Singt ein Willkommen“ von Lorenz Maierhöfer war die passende Eröffnung für den Liedblock des Gemischter Chor unter Chorleiterin Annerose Vaas. „Was wirklich zählt auf dieser Welt“ von Udo Jürgens und „Aber dich gibt s nur einmal mich“ stehen in ihren Aussagen passend zur reiferen Zusammensetzung des Chores. Das abschließende „Das wünsch ich dir“ verdeutlichte, das man mit Gottes Begleitung niemals ganz allein durchs Leben geht. Instrumentell unterstützt wurde der Chor von Carolin Schuster am E-Piano und Mareike Vaas an Geige beziehungsweise Flöte.

Beeindruckend war dann, wie der reine Männerchor „Sangesliebe Bronnen“ musikalisch vom Sitzplatz weg seinen Auftritt einleitete und mit dem „Jägerchor“ aus der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber auf der Bühne fortsetzte. Mit „Im Abendrot“ von Franz Schubert aus der frühen Romantik, zum „Dorfkind“ aus der Gegenwart gelang dem Chor unter Leitung Kilian Bauer und instrumentell von Valentin Sachsenmaier (Gitarre, Akkordeon) begleitet, die perfekte musikalische Zeitreise. Nachdenklich und ans Herz ging der Titel „Weus`d a Herz hast wie a Bergwerk“ von Rainhard Fendrich und zum abschließenden „Ade, Ade“ von Santiano wurde das kraftvolle und mächtige Gesangsvolumen des Männerchors nochmals verdeutlicht.

Das harmonische vorgetragene „What a wonderful world“ bildete den Auftakt für den Auftritt von Cross Beat, der unter Leitung von Gebhard Schmid steht. A Cappela dann anschließend die „Bouree aus der Lautensuite BWV 996“ von Johann Sebastian Bach. Mit „Dust in the Wind“ an der Gitarre von Markus Ladenburger begleitet, machte der Chor eindrucksvoll die Vergänglichkeit des Lebens klar. Begleitet von Leon Lipp (Percussion) wurde auch die abschließenden rhythmischen Herausforderung „Auf uns“ von Andreas Bourani perfekt gemeistert und lieferte die Botschaft für einen gelungene Veranstaltung. „Wer friert uns diesen Moment ein, besser kann es nicht sein“ war dann auch die einhellige Meinung von Zuhörern und Aktiven gleichermaßen, die angesteckt vom unterhaltsamen Programm spontan noch geselliges Liedgut anstimmten.