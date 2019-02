Pfahlheim hat Frauenpower

Pfahlheim hat was. Der Zusammenhalt ist groß im Dorf, das Vereinsleben reich und stimmig, der Förderverein der Schule toll, „und vor allem wir Frauen tragen das“, sagt Petra Köppel. Nur im Ortschaftsrat, da ist sie die einzige. Aber vielleicht ändert sich das ja bei den Kommunalwahlen am 26. Mai. Die CDU hat eine paritätische Liste aufgestellt, sechs Frauen sind dabei: Neben Petra Köppel sind das Regina Gloning, Heike Israel, Ulrike Wohlfrom, Claudia Hammele und Regina Hägele. Sie sind alle gut gelaunt bei ihrem Treffen an diesem Abend. Auch wenn keineswegs ausgemacht ist, dass die Pfahlheimer sie auch wählen.

Hoffen tut Regina Gloning das wohl. „Es ist wichtig, dass viele Frauen reinkommen“, sagt sie in die Runde im Grünen Baum hinein. „Man kann was bewirken.“ Die Pfahlheimerin macht seit 20 Jahren Kommunalpolitik, sitzt im Ellwanger Gemeinderat und im Kreistag und ist nur deshalb lediglich beratendes Mitglied im Ortschaftsrat, weil sie nach den letzten Kommunalwahlen 2014 ihren Platz für Petra Köppel räumte. „Wir hatten letztes Mal auch eine Liste mit 50 Prozent Frauen“, ruft sie in Erinnerung. „Aber die Frauen sind einfach nicht gewählt worden.“

Ein gesellschaftliches Problem

Woran das lag? „Das Problem ist, dass Frauen nicht Frauen wählen“, vermutet Petra Köppel. „Und Männer wählen Frauen auch nicht“, setzt Regina Gloning nach. „Es ist ein gesellschaftliches Problem“, findet erstere, und letztere schmunzelt. „Bei CDU-Wählern schon.“ Nicht einmal in der Ellwanger Gemeinderatsfraktion gebe es außer ihr selbst noch weitere Frauen. „Das ist doch tragisch.“ Aber es ändert sich, hofft Ulrike Wohlfrom, je mehr Jüngere zu Wählern werden. Sie hätten eine andere Einstellung.

Die Pfahlheimer jedenfalls bekommen die Chance mehr Frauen zu wählen. Diejenigen, die Regina Gloning ansprach, ob sie kandidieren würden, sagten zu. „Alle waren bereit“, freut sie sich. So sei das eben in Pfahlheim: „Man kennt sich, ist schon zusammen engagiert im Förderverein der Schule oder bei einem Verein“, erzählt Petra Köppel. Dass die vier Neuen auf der Liste keine CDU-Mitglieder sind, mache nichts. „In der Kommunalpolitik ist man mehr dem Ort und der Sache verpflichtet und weniger der Partei“, findet sie.

Wie das die Männer im Ort finden, dass die Frauen sich aufstellen lassen? Munteres Lachen in der Runde. Abschätzige Kommentare kämen eigentlich eher von anderen Frauen, sind die Sechs sich einig. „Hast du nicht genug zu tun“, musste zum Beispiel Heike Israel sich fragen lassen.

Werden sie gewählt, wollen die Frauen den Ortschaftsrat nicht neu erfinden. „Die Bevölkerung würde sich wahrscheinlich schon fragen: Was kommt jetzt“, schmunzelt Regina Hägele. Aber die Themen blieben ja größtenteils dieselben, von der innerörtlichen Flurbereinigung bis zur Vernetzung von Kindergarten- und Grundschulbetreuung. „Im Ortschaftsrat gibt es keine Männer- und Frauenthemen“, betont Regina Gloning. „Aber die Sichtweise auf die Themen würde sich ändern“, sagt Heike Israel. „Und die Diskussionen wären ziehlführender“, ist Petra Köppel überzeugt. „Strukturierter“, ergänzt Regina Hägele. Es wäre einfach richtiger, wenn Frauen und Männer gleichermaßen im Ortschaftsrat vertreten wären. „Die Bevölkerung besteht ja auch zur Hälfte aus Frauen und zur Hälfte aus Männern“, sagt Petra Köppel. Also sollten auch mehr Frauen mitentscheiden, was in ihrem Lebensumfeld passiert.

Bereit dazu sind:

Regina Gloning: Sie ist CDU-Mitglied und macht seit 1999 Kommunalpolitik in Ellwangen, von 2007 bis 2009 auch als Ortsvorsteherin. Im Ortschaftsrat Pfahlheim saß sie 15 Jahre lang bis 2014, im Gemeinderat ist sie jetzt ebenfalls seit 15 Jahren. In den Kreistag rückte sie 2017 für Winfried Mack nach. Im Ortschaftsrat ist ihr die innerörtliche Flurbereinigung ein Anliegen, um die Ortsmitte wiederzubeleben. Im Gemeinderat findet sie die Landesgartenschau ein wichtiges Thema, im Kreistag unter anderem die Zukunft der Krankenhäuser. Es sei wichtig, den östlichen Zipfel des Kreises zu vertreten. „Der wird vergessen, wenn niemand für ihn aufsteht.“

Petra Köppel: Sie ist in Giengen und Schwäbisch Gmünd als Stadtmensch groß geworden und hat in Pfahlheim das Leben auf dem Land schätzen gelernt. Die Musikpädagogin schätzt die Überschaubarkeit der dörflichen Struktur, die Vereine und die nahe Natur und findet: „Hier kann ich was bewegen.“ Mädchen ab der siebten Klasse macht sie mit „Starke Mädchen Pfahlheim“ einmal im Monat ein Freizeitangebot.

Ulrike Wohlfrom: Sie stammt aus einem Geschäftshaus im Dorf, hat mit ihrem Mann den Gastronomiebetrieb ihrer Schwiegereltern übernommen und dazu eine Metzgerei aufgebaut. Als umtriebig und traditionsbewusst bezeichnet sie sich. Die Anliegen der Geschäftswelt würde sie im Ortschaftsrat vertreten und den Zusammenhalt im Dorf weiter stärken. „Man braucht die Gemeinschaft“, sagt sie.

Heike Israel: Die Mutter von vier Kindern und stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Kastellschule ist aus Sachsen hergekommen und „mit Leib und Seele zugezogene Pfahlheimerin“. Als gelernte Krankenschwester und Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen, die als Stationsleitung einer Reha-Klinik arbeitet, möchte sie etwas für die älteren Menschen in Pfahlheim bewirken.

Claudia Hammele: Auch sie ist vor 20 Jahren zugezogen: aus Ellenberg. Die Arzthelferin hat zwei Kinder, ist nebenbei geschäftlich erfolgreich und in der Theatergruppe des Liederkranzes Pfahlheim engagiert. „Die Gemeinschaft und das Vereinsleben hier sind ganz besonders“, sagt sie. Einsetzen möchte sie sich für Schule, Kindergarten und weitere Belange des Dorfes.

Regina Hägele: Für die Teilorte Hochgreut und Buchhausen würde sie sich bei ihrer Wahl vor allem einsetzen, denn sie stammt aus einem alteingesessenen landwirtschaftlichen Betrieb in Hochgreut. Seit dessen Verpachtung findet sie Zeit, sich in Vereinen zu engagieren. Die Hauswirtschaftsmeisterin arbeitet in drei Altenheimen der Anna-Schwestern als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. „Ich bin bodenständig, habe viele Kontakte und weiß, wie die Pfahlheimer ticken“, sagt sie.