Pfahlheim feiert Dorffastnacht

Zum 16. Mal am Rosenmontag und zum 13. Mal unter der Regie der Limesnarren wälzt sich ein Gaudiwurm durch Pfahlheims Straßen. Mit mehr als 2500 Umzugsteilnehmern gehört der Ort zweifellos zu den Fastnachtshochburgen der Ostalb. Und auch die Vorwoche hat es bereits in sich.

Warum wollen alle Narren ausgerechnet nach Pfahlheim? Den Leuten gefällt nicht nur der Umzug, sondern auch, was danach kommt. Sie freuen sich auf eine Dorffastnacht, wie es sie sonst nirgends mehr gibt. Viele Lokalitäten und Verpflegungsstände bewirten und unterhalten Tausende von Zuschauern und Aktiven bis spät in die Nacht. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: Die Narren und die Dorfbewohner können sich sicher fühlen. Stadtverwaltung, Polizei und Rettungsdienste haben so gut wie nichts zu tun. Die perfekte Organisation zahlt sich aus.

Schon am Gumpendonnerstag versuchen die wilden Weiber von Pfahlheim, den Widerstand von Ortsvorsteher Wolfgang Seckler mit allen Mitteln zu brechen. Somit haben auch die Ortschaftsräte keine Befugnisse mehr. Nach der Plünderung des Rathauses zieht das Weibsvolk zur Weiberfastnacht des Musikvereins in die Kastellhalle. Von dort aus werden fortan die Regierungsgeschäfte getätigt. Der Pfahlheimer Bürgerball am Samstag längst ausverkauft. Seit 1964 wird dieser Ball ausschließlich von Pfahlheimer Eigengewächsen bestritten. Die Limesnarren stellen hohe Anforderungen an die Akteure.

Wen der Rosenmontag nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen hat, der trifft sich am Fastnachtsdienstag im „Grünen Baum“. Von dort aus zieht unter Heulen und Wehklagen die Narrenschar zum Dorfplatz, wo die Fastnacht auf dem Scheiterhaufen endet.

Das sind die Termine

Donnerstag, 28. Februar, 17 Uhr: Rathaussturm. 20 Uhr: Weiberfastnacht des Musikvereins in der Kastellhalle.

Samstag, 2. März, 19.30 Uhr: Bürgerball (ausverkauft).

Montag, 4. März, 11.11 Uhr: Warm-Up im Dorf, 13.30 Uhr: Rosenmontagszug, danach Dorffastnacht.

Dienstag, 5. März, 20 Uhr: Es ist vorbei, die Fastnacht wird verbrannt.