Peutinger-Gymnasium erfolgreich bei Jugend trainiert für Olympia

In der letzten Schulwoche vor den Pfingstferien haben die Volleyballer im Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ das Finale auf Regierungspräsidiumsebene gespielt. Das Peutinger-Gymnasium konnte sich für drei von vier Turnieren qualifizieren und belegt die Plätze zwei, vier und fünf.

Nach einer coronabedingten Pause von fast zwei Jahren konnte der Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ endlich wieder starten. Hierbei treten in den unterschiedlichsten Sportarten Schulmannschaften gegeneinander an. Die erste Runde findet auf Kreisebene statt, über eine Zwischenrunde qualifizieren sich die besten Mannschaften dann für das Finale des Regierungspräsidiums (RP). Normalerweise spielen die besten Mannschaften dann noch ein Landesfinale und anschließend ein Bundesfinale in Berlin. In diesem Jahr endet der Wettkampf aber noch mit dem RP-Finale.

Dieses wurde für die Mädchen in den Altersklassen WK2 und WK3 am 31. Mai in Holzgerlingen gespielt. Für das PG war aus Ellwangen eine Mannschaft im WK2 angereist. Im WK2 wird 6:6 gespielt, die ältesten Spielerinnen dürfen Jahrgang 2005 sein. Aufgrund sehr starker Gegner in der Gruppenphase schaffte es das Team aus Ellwangen leider nicht ins Halbfinale und musste sich am Ende mit Platz vier geschlagen geben.

Das RP-Finale der Jungen fand am 3. Juni in Ellwangen statt. Die Eugen-Bolz-Realschule stellte hierfür ihre Hallenzeiten in der Rundsporthalle zur Verfügung. In beiden Altersklassen WK2 und WK3 war das Peutinger-Gymnasium hier vertreten. Das jüngere Team im WK3 konnte das Halbfinale erreichen, mussten sich aber hier dem späteren Turniersieger vom Max-Plank-Gymnasium aus Heidenheim geschlagen geben. Auch im anschließenden Spiel um Platz drei war leider kein Sieg zu holen. Somit beschloss die Mannschaft das Turnier auf Platz vier. Die Jungen im WK2 erreichten nach einem guten Turnier das Finale, mussten sich hier aber den Jungs aus Giengen geschlagen geben. Dennoch ist der zweite Platz eine beachtliche Leistung.