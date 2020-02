Peter Sattmann kommt nach Ellwangen

Der Schauspieler Peter Sattmann kommt am Donnerstag, 27. Februar, in die Buchhandlung Rupprecht. Beginn des Abends ist um 20 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr.

Sattmann, einer der beliebtesten deutschen Schauspieler, der auf der Bühne und im Fernsehen gleichermaßen zuhause ist, blickt zurück auf sein Leben. In seiner Autobiografie versammelt er außergewöhnliche Geschichten, die ihm unauslöschlich in Erinnerung sind. Seine Erlebnisse zeichnen ein buntes Leben mit Höhen und Tiefen nach, bei dem vor allem eines klar wird: Den Verrücktheiten des Lebens kommt man am besten mit Gelassenheit und Humor bei. Peter Sattmann begleitet seine Erinnerungen mit Gitarre und Gesang.