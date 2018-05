Peter Betzler stellt in Bad Urach aus

„Licht verbindet Himmel und Erde“ heißt die neue Ausstellung von Peter Betzler. Er zeigt seine Bilder und Plastiken von Sonntag, 10. Juni, bis zum 1. August im Stift Urach. Die Vernissage findet am Sonntag, 10. Juni, um 14 Uhr im Stift Urach statt.

Peter Betzler ist seit 36 Jahren Kunsterzieher an der katholischen Mädchenrealschule und am Gymnasium Sankt Gertrudis in Ellwangen. Sein künstlerisches Schaffen wurde durch eine rege Ausstellungstätigkeit weit über Ostwürttemberg hinaus bekannt. Vor allem in der Malerei versucht er, das auszudrücken, was er über die Wahrnehmung seiner Umwelt im ganz Alltäglichen oder in der Stille der Kontemplation erfährt. „Dem Licht hat Peter Betzler immer eine besondere Bedeutung zugemessen. Als Symbol des Lebens ist es ein Charakteristikum seiner Bilder, das sich durch das Arrangement von kraftvollen Farbklängen in Rot, Blau und besonders Gelb zu immer neuen Kompositionen formt, in denen der Raum nur selten greifbar wird, sondern vom Betrachter als sphärische Verdichtung erlebt wird“, beschreibt ihn Anselm Grupp. In seinen schonungslosen und expressiven Terracottaplastiken setzt sich Peter Betzler vorwiegend mit einer existenziellen Grunderfahrung auseinander, nämlich dem Leiden des Menschen schlechthin.