„Licht verbindet Himmel und Erde“ lautet der Titel einer Ausstellung, in welcher der Ellwanger Künstler Peter Betzler vom 10. Juni an Bilder und Plastiken im Stift Urach zeigt. Das Stift Urach in Bad Urach dient als Einkehrhaus der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Die Vernissage zur Betzler-Ausstellung ist dort am Sonntag, 10.Juni, um 14 Uhr mit einer Einführung von Kirchenrätin Bärbel Hartmann. Zu sehen sind Betzlers Werke im Stift Urach bis zum 1. August. Peter Betzler ist seit 36 Jahren Kunsterzieher an der katholischen Mädchenschule Sankt Gertrudis in Ellwangen. Sein künstlerisches Schaffen wurde durch eine rege Ausstellungstätigkeit weit über Ostwürttemberg hinaus bekannt. Eine besondere Bedeutung in seinen malerischen Arbeiten kommt dabei dem Licht zu, Symbol für das Leben und verbindendes Element zwischen Himmel und Erde. In seinen expressiven Terracottaplastiken setzt sich Betzler vorwiegend mit einer existenziellen Grunderfahrung auseinander, nämlich dem Leiden des Menschen. Im Rahmen der Ausstellung im Stift Urach bieten Peter Betzler und Bärbel Hartmann dort vom 29. Juli bis zum 1. August ein Seminar unter dem Titel „Malerei und Stille – zwei wich ergänzende Wege zur Achtsamkeit“ an. (ij)

Öffnungszeiten der Ausstellung: Montag bis Samstag 8 bis19 Uhr, Sonntag 9 bis 14 Uhr. Einklappen Ausklappen