Perfekter Auftakt für die Ringer

Nach zweijähriger Pause sind in 2022 erstmals wieder Württembergische Einzelmeisterschaften im Ringen ausgetragen worden. In den vergangenen Wochen fanden die Meisterschaften der A-Jugend, der Junioren und der Männer jeweils in beiden Stilarten statt.

Bei den Kadetten verpasste Linus Koch (65 Kg)in seinem ersten A-Jugend-Jahr knapp das Podest. Mit guten Leistungen konnte er im Freistil den vierten Platz und im griechisch-römischen Stil den fünften Platz erringen.

Bei den Junioren gingen für den AC Röhlingen drei Sportler an den Start. In einem sehr stark besetzten Turnier, in dem auch Sportler aus Nord- und Südbaden antraten, erreichte Jonas Stark (57Kg fr.) mit zwei Siegen und zwei Niederlagen den vierten Platz. Luis Aschauer (74Kg fr.) erkämpfte sich ebenfalls zwei Siege und zwei Niederlagen. Am Ende reichte es für den fünften Platz. Leo Winter (77Kg gr.) konnte seine Leistung nicht wie erhofft abrufen. Nach zwei Niederlagen musste er sich mit dem achten Platz begnügen. Die Württembergischen Meisterschaften der Männer wurden als Einladungsturnier ausgeschrieben. Über 150 Teilnehmer aus Italien, der Schweiz, den Landesverbänden Bayern, Sachsen, Thüringen, Nordbaden und Württemberg rangen um die Medaillen auf sehr hohem Niveau. Vier Teilnehmer vom AC Röhlingen starteten und zeigten allesamt starke Leistungen. Jonas Stark (57Kg fr.) schrammte knapp an der Medaille vorbei. Nach fünf harten Kämpfen belegte er einen respektablen fünften Platz. Adrian Maierhöfer (61Kg fr.) erkämpfte sich mit drei Siegen und einer Niederlage die erhoffte Medaille. Eine Top-Leistung trotz etwas Trainingsrückstand führten am Ende zu Platz drei. Omar Avdalyan (72 Kg gr.) zeigte sich in bester Verfassung. Nach zwei Siegen und einer Niederlage holte er sich die Vizemeisterschaft. Auch Luis Aschauer (74 Kg fr.) konnte zufrieden sein. In der mit 14 Teilnehmern am stärksten besetzten Gewichtsklasse errang er einen Sieg und musste zwei Niederlagen einstecken. Am Ende reichte dies für den achten Platz. In der Gesamtwertung belegte der AC Röhlingen unter 47 teilnehmenden Vereinen einen guten 15. Platz.

Die Meisterschaften sind zusammen mit den Lehrgängen die Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaften.

Linus Koch und Leo Winter wurden bereits für die DM nominiert. Bei Jonas Stark, Adrian Maierhöfer und Luis Aschauer werden die Tickets am kommenden Wochenende vergeben.