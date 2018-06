Pennäler ziehen in die Stadt ein

Im Fackelschein und mit Trommelwirbel zieht die schwarze Schar am Sonntag, 15. Februar, um 19 Uhr vom Vögelesberg in die Stadt ein. In den Wirtschaften werden die Vierzeiler vorgetragen, in denen bekannte wie verborgene Ereignisse des vergangenen Jahres ans Licht gebracht und Ross und Reiter genannt werden.

Die Lokale werden in folgender Reihenfolge besucht: Goldener Hirsch, Le Palme, Stadtcafé, Ratsstube, Zur Kanzlei, Kronprinzen, Journal, Stadthalle, Roter Ochsen, Punto, Goldener Adler, Stiftskeller, Kanne und Retsina.

Die Ladenbesitzer werden gebeten, während des Einzugs der Pennäler die Schaufensterbeleuchtung abzuschalten. Die Verslisten können nach den einzelnen Auftritten in den Lokalen, auf der Straße und ab Montag bei Sperrle und Klein erworben werden.