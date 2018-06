Pennäler Schnitzelbank zieht in die Stadt ein

Am Fastnachtssonntag, 26. Februar, tritt der Pennäler Schnitzelbank auf. Im 166. Jahr ihres Bestehens zieht die Schwarze Schar um 19 Uhr vom Vögelesberg aus mit Trommeln und Fackeln in die Stadt ein und singt in den Wirtschaften ihre Spottreime auf Ellwanger Bürgerinnen und Bürger. Wer durch den Kakao gezogen wird, welche Streiche und Skandale ans Licht kommen – in der neuen Versliste wird man es nachlesen können. Diese wird für 3 Euro in den Lokalen und ab Rosenmontag bei Sperrle und Klein verkauft. Die Schwarze Schar besucht diese Lokale in dieser Reihenfolge: Goldener Hirsch, Le Palme, Stadtcafé, Ratsstube, Retsina, Kanne, Kronprinzen, Roter Ochsen, Stiftskeller, Goldener Adler, Punto, Zur Kanzlei, Chicago Meat Bar und Stadthalle.

Die Ladenbesitzer werden gebeten, während des Einzugs der Schnitzelbank die Schaufensterbeleuchtung abzuschalten (ij)