Pedal verwechselt: Seniorin rast rückwärts ins Nachbarhaus

Eine ältere Dame hat in Bühlerzell einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursacht.

Die Frau hatte beim Rangieren aus ihrer Garage vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und war daraufhin mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gefahren, ehe sie nach nach rund 25 Metern in die Fassade des gegenüberliegenden Hauses stieß. Dabei entstand an dem Toyota der Seniorin ein Totalschaden, der mit rund 20 000 Euro beziffert werden kann. An der Fassade des Gebäudes entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.