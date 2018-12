Pavel lobt: „Eine überdurchschnittliche Klinik“

Die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik hat am Sonntag „150 Jahre stationäre Krankenhausversorgung in Ellwangen“ groß gefeiert. „Heute ist dieses Klinikum eine überdurchschnittliche, gute Klinik“, freute sich Landrat Klaus Pavel beim Festakt: „Wir haben in Ellwangen eine ausgezeichnete Belegung.“

Der Ostalbkreis habe in den vergangenen Jahrzehnten gewaltig in die Klinik investiert und sie in den letzten 20 Jahren so saniert, dass die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik heute ein neues Haus sei, blickte Klaus Pavel zurück. Dabei verteidigte er die dezentrale Klinikstruktur im Ostalbkreis, mit den drei Standorten Mutlangen, Aalen und Ellwangen. Die Klinik in Ellwangen wolle man auch weiterhin dauerhaft und nachhaltig stärken, versprach der Kreischef.

Unter den Ehrengästen des Festakts konnte Pavel den früheren Krankenhausdirektor Bernhard Volz und den früheren Ärztlichen Direktor Professor Dr. Bernd Ultsch, beide mittlerweile im Ruhestand, begrüßen. Volz und Ultsch hätten über viele Jahre „einen richtig tollen Job gemacht“. „Finanziell war es zu Ihrer Zeit auch noch deutlich besser“, lobte er. Außerordentlich dankbar zeigte sich der Landrat über den Freundes- und Förderkreis der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik mit Matthias Weber und Annemarie Klauck als Vorsitzenden. Der Verein leiste sowohl materielle als auch immaterielle, ideelle Unterstützung.

Ellwanger Klinik soll „Zentrum der Weiterbildung“ werden

Ein weiteres Lob ging an die Klinikbelegschaft. „Wir haben in Ellwangen eine super Mitarbeiterschaft“, würdigte Pavel die rund 680 Mitarbeiter der Klinik, die 275 Betten hat.

Seit 2018 sei die Ellwanger Klinik Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm und nehme an der praktischen Ausbildung von Medizinstudenten während des Praktischen Jahres teil. „Wir suchen dringend Ärztinnen und Ärzte“, sagte er. Mit einer Gesundheitsakademie wolle man Ellwangen zu einem Zentrum der Weiterbildung machen.

Pavel skizzierte auch noch die Historie der Krankenhausversorgung in Ellwangen. 1868 wurde hier ein Bezirkskrankenhaus mit 25 Betten und Operationsräumen eingeweiht. Es habe, so der Landrat, 45 000 Gulden, 77 000 Reichsmark, gekostet. Von diesen Kosten habe der Staat 3000 Gulden übernommen, also praktisch nichts. Was die Eigentümerstruktur anbelangt, entfielen auf die Hospitalstiftung drei Sechstel, auf den Kreis zwei Sechstel und auf die Stadt ein Sechstel. Schon damals hätten zwei barmherzige Schwestern, Franziskanerinnen, im Krankenhaus Dienst getan.

„Das ist 150 Jahre so geblieben“, freute sich Pavel über die Aktivitäten von Ordensschwestern in der Seelsorge und im Pflegebereich der Klinik bis heute.

Der Landrat ging außerdem auf die Erweiterungsbauten von 1877 und 1916 ein sowie auf die größeren An- und Umbauten von 1955 bis 1963 und auf den Bau der Krankenpflegeschule mit Wohnheim. 1996 habe man dann mit der Diskussion für ein ganz neues Konzept für das Krankenhaus begonnen. Diese Entscheidung, so Pavel, sei „ein Glücksfall“ gewesen.

2007 fusionierten schließlich die Virngrund-Klinik und die Frauenklinik der Anna-Schwestern, das ehemalige Annaheim, zur Sankt-Anna-Virngrund-Klinik. „Es war eine richtige, eine kluge Entscheidung“, sagte Pavel und versicherte unter Beifall, dass die Geburtsklinik in Ellwangen nicht zur Disposition stehe. Dankbar zeigte er sich auch über die Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie über die Erwachsenenpsychiatrie.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek blickte auf die frühere Krankenversorgung in Ellwangen im Spital (heute Rathaus) und im Siechenhaus (heute Alamannenmuseum).

OB: Sankt-Anna-Virngrund-Klinik ist ein Premium-Krankenhaus

Den Zusammenschluss von Anna-Klinik und Virngrund-Klinik 2007 nannte er eine entscheidende Weichenstellung. Über die Investitionen von 111 Millionen Euro für die Klinik innerhalb von 16 Jahren freute er sich. „Die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik ist ein Premium-Krankenhaus“, sagte der OB: „Ein Stern, der glänzt, der Ausstrahlung hat. Ellwangen hat einen hervorragenden Ruf.“ Der OB bedankte sich bei den 680 Krankenhausmitarbeitern für ihren Dienst rund um die Uhr und für ihr „Hören mit dem Herzen“. Der Landkreis sei somit einer der größten Arbeitgeber in Ellwangen.

Die Generaloberin der Anna-Schwestern, Schwester Veronika Mätzler, blickte humorvoll auf die Fusion der Anna-Klinik und der Virngrund-Klinik, auf die „Verlobungsgespräche“ von 1997, auf die „Mitgift“ und auf den „Ehevertrag“ zum 1. Januar 2007. Gleichwohl fehlten den Anna-Schwestern die Schwangeren, die Operierten, die Mitarbeiterinnen, die Belegärzte, und vor allem die Neugeborenen mit ihren Müttern und Familien, so Schwester Veronika. Gleichzeitig zeigte sich die Ordensfrau froh über den Erhalt des Klinikstandortes Ellwangen und darüber , dass in Ellwangen weiterhin Kinder das Licht der Welt erblicken können.