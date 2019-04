Wie auf dem Schönenberg, haben die Christen in Stadt und Land an Ostern mit feierlichen, gut besuchten Gottesdiensten die Auferstehung Christi gefeiert. Schönenbergpfarrer Pater Tadeusz Trojan segnete in der Osternacht das Osterfeuer am Berg und entzündete die Osterkerze, die vom Frauenkreis Eigenzell gestaltet wurde. Zuvor hatte der Geistliche in einem Kuvert die Beichtzettel der 18 Mädchen und Jungen ins Feuer geworfen, die am Weißen Sonntag zur Erstkommunion gehen.

Danach zogen die Erstkommunionkinder unter der Regie der zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, Andrea Köder, zusammen mit den vielen Ministranten, mit Schönenbergpfarrer Pater Tadeusz Trojan und mit anderen Gläubigen in die dunkle Schönenbergkirche ein. „Christus – das Licht“, rief Pater Trojan zu Beginn der Lichtfeier. Gottesdienstbesucher zündeten ihre mitgebrachten Kerzen am Osterlicht an.

Nach dem „Gloria in excelsis Deo“ erstrahlte das Gotteshaus in neuem Glanz, die Orgel, die seit Gründonnerstag stumm war, brach in Jubel aus, Schellen und Glocken ertönten. Der Kirchenchor Schönenberg unter der Leitung von Margit Lang gestaltete die Feier der Osternacht musikalisch. An der Orgel spielte Melanie Blattner. Pfarrer Trojan erinnerte in seiner Predigt an die frohe Botschaft der Auferstehung, an die Osterfreude, die Nächstenliebe, das Glaubenszeugnis und an das ewige Leben. Am Ende des Gottesdienstes segnete er die Speisen für das Ostermahl, das Brot, die Eier und das Fleisch.

Beim Festhochamt am Ostersonntag sang der Kirchenchor die „Messe in A“ des zeitgenössischen britischen Komponisten Christopher Tambling (1964 – 2015), das „Festliche Halleluja“, ebenfalls von Tambling, und das „Halleluja“ aus Georg Friedrich Händels „Messias“. Begleitet wurde der Chor vom Schönenberger Streichorchester und von Daniela Sauer an der Orgel. Wer sich an Christus festmache, werde wirklich auferstehen, wie er auf ewig, sagte Pater Tadeusz Trojan in seiner Ansprache. Die Ostervesper am Abend gestaltete die Schola.