Pater Reinhold Baumann feiert 80. Geburtstag

Ob als Ostermarschierer, als Mahner für Frieden, Gerechtigkeit und eine bessere Welt jeden Samstag beim Aktionsbündnis Mahnwache am Fuchseck oder als Mitorganisator der Veranstaltungen zur „Ökumenischen Friedensdekade“ in Ellwangen, Pater Reinhold Baumann steht für seine Überzeugungen und „marschiert für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält“. Am Dienstag, 26. März, feiert der Comboni-Missionar seinen 80. Geburtstag.

„Ich möchte etwas beitragen, um die Welt zu verbessern, und auch was ändern“, sagt Pater Reinhold Baumann. Dabei wirkt er ruhig, sachlich, fast ein bisschen schüchtern. Um seine Person macht er kein großes Aufsehen, doch Klugheit, Offenheit, Wärme und Bescheidenheit zeichnen ihn aus. „Weil das meine Schwestern und Brüder sind“, engagiert sich der Comboni-Missionar im Freundeskreis Asyl solidarisch für die Flüchtlinge in Ellwangen, egal ob das Christen oder Muslime sind. Offen für andere Lebensentwürfe und andere Kulturen ist der Priester ohnehin. Die Armen, Schwachen und Benachteiligten liegen ihm ebenso am Herzen wie die Bewahrung der Schöpfung, Nachhaltigkeit und gerechte Handelsstrukturen. In der Lernwerkstatt in der ehemaligen Reinhardt-Kaserne gibt er einmal pro Woche Deutschunterricht für Flüchtlinge. Und bei der ökumenischen Ellwanger Vesperkirche ist er in der Fastenzeit und im Herbst, auch mit Blick auf die gelebte Ökumene, Stammgast. Reinhold Baumann wurde am 26. März 1939 in Biberach geboren.

1948 zog seine Familie nach Hausen ob Urspring. 1950 kam er als Schüler nach Ellwangen, wo er bis 1959 das Peutinger-Gymnasium und das Internat Josefinum besuchte. Nach dem Noviziat in Mellatz studierte Reinhold Baumann in Bamberg Theologie. Dort wurde er am 6. März 1966 zum Priester geweiht.

17 Jahre Missionsarbeit in Esmeraldas in Ecuador

Von 1966 bis 1973 war er als Erzieher in den Seminaren Unterpremstetten und Neumarkt/Oberpfalz tätig. Seine anschließende Missions- und Seelsorgetätigkeit in den Urwaldgebieten der Provinz Esmeraldas in Ecuador von 1974 bis 1991 prägte den Anhänger der Befreiungstheologie und leidenschaftlichen Verfechter der Menschenrechte.

Nach einem Einsatz in Bamberg kam Baumann im Sommer 1997 ins Missionshaus nach Josefstal und Ende 1998 ins Missionshaus Ellwangen. Bis 2014 war er von dort aus als Seelsorger und pastoraler Mitarbeiter in der Pfarrei Sankt Wolfgang und in der Gesamtkirchengemeinde Ellwangen eingesetzt.

Ab 2014 wirkte er zwei Jahre lang als Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Kapfenburg/Lauchheim, um danach in der Seelsorgeeinheit Unterschneidheim auszuhelfen. „Es ist eine Seelsorgeeinheit mit acht, zum Teil sehr kleinen Pfarreien“, berichtet Baumann von seinen Einsätzen in Unterschneidheim, Geislingen, Nordhausen, Sechtenhausen, Unterwilflingen, Wössingen, Zipplingen und Zöbingen. In der Regel hält er sonntags zwei Gottesdienste und während der Woche Beerdigungen, Abendmessen und Taufen.

Doch damit nicht genug. Pater Baumann macht sich als Hobbyhistoriker und Autor auch im Archiv der Comboni-Missionare nützlich. So stammen die Bücher „Daniel Comboni – Leben und Werk“ (2004) und „Geschichte der deutschsprachigen Comboni-Missionare“ (2009) aus seiner Feder. Außerdem ist er Redakteur des Eigenteils der Comboni-Missionare der Zeitschrift „Kontinente“.