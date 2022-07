Ellwangen und Umgebung mobilisiert: So lief die Seligsprechung von Pater Philipp Jeningen

Für Ellwangen und Umgebung ist die Seligsprechung von Pater Philipp Jeningen (1642 – 1704) am Samstag auf dem Ellwanger Stiftsplatz vor der Basilika ein Jahrhundertereignis gewesen. Schätzungsweise 3500 Gläubige nahmen bei sonnigem und heißem Wetter an dem kirchlichen Großevent unter freiem Himmel teil.

Mächtiges Glockengeläut zum Start

Mit mächtigem Glockengeläut und dem farbenfrohen Auftritt der Bürgergarde mit klingendem Spiel wurde die dreistündige Seligsprechungsfeier eröffnet. „Heute ist ein glücklicher Tag für Ellwangen und für die Diözese Rottenburg-Stuttgart und weit darüber hinaus“, sagte Bischof Gebhard Fürst nach dem prächtigen Auftakt. Der Oberhirte beschrieb den guten Pater Philipp als einen vorbildhaften Glaubenszeugen, Mystiker und Missionar. Ohne die lange Verehrungstradition hier in dieser Gegend, und besonders an diesem Ort, wäre es nicht zur Seligsprechung gekommen, betonte Fürst.

Erzbischof von Luxemburg ist unter den Anwesenden

Der Diözesanbischof begrüßte als Konzelebranten an erster Stelle Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Luxemburg und Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft, als Hauptzelebrant, den Apostolischen Nuntius, Erzbischof Nicola Eterovic, Bischof Bertram Meier aus Augsburg, Bischof Gregor Maria Hanke aus Eichstätt und Bischof Joseph de Metz-Noblat aus Langres, der französischen Partnerstadt Ellwangens. Neben einer Delegation aus Langres und einer aus der italienischen Partnerstadt Abbiategrasso war auch eine große Pilgergruppe aus Pater Philipps Geburtsstadt Eichstätt gekommen. Fürst freute sich auch über die Anwesenheit von Offizial Thomas Weißhaar als Leiter des diözesanen Kirchengerichts für die Seligsprechung.

Alle waren zur Feier gekommen

Da Pater Philipp Jesuit war, konnte der Bischof den Provinzial der Jesuiten, Pater Bernhard Bürgler, begrüßen. Keine Frage, dass am Festgottesdienst auch Dekan Robert Kloker, der Ellwanger Stadtpfarrer Sven van Meegen, Schönenbergpfarrer und Vizeprovinzial der Redemptoristen, Pater Martin Leitgöb, der Ellwanger Diakon Siegfried Herrmann und der frühere Ellwanger Stadtpfarrer und Vizepostulator bei der Seligsprechung, Michael Windisch, mitwirkten. Letzterem und der spirituellen „action spurensuche“ mit ihrem Motto „Gott in allen Dingen suchen und finden“ sagte der Bischof für die jahrelange große Unterstützung herzlichen Dank.

Nuntius Nicola Eterovic vertritt Papst Franziskus

Der Apostolische Nuntius Nicola Eterovic, der Papst Franziskus vertrat, würdigte Pater Philipps apostolisches Wirken für das Volk Gottes und nannte ihn ein Vorbild. Der neue Selige habe zu allen Ständen, zu Mächtigen und Geringen, gute Beziehungen gepflegt und sei vor allem bei den Kindern beliebt gewesen. „Sein asketischer Lebensstil verband sich auf wunderbare Weise mit seinem Humor“, sagte Eterovic.

Leuchtendes Beispiel auch für den Landrat

„Er ist ein leuchtendes Beispiel auch für mich“, bekannte Landrat Joachim Bläse mit Blick auf die Seligsprechung: „Es ist ein glücklicher Tag für den Ostalbkreis.“ Als Landrat eine Seligsprechung mitzuerleben werde nicht jedem zuteil. Bläse freute sich, dass im Ostalbkreis Kirche gelebte Kultur und nicht nur Geschichte und Folklore sei. „Man mag der Kirche und dem christlichen Glauben nahestehen oder auch nicht, aber wer für zwischenmenschliche Werte in unserer Stadtgesellschaft einsteht und sie auch lebt, der kommt an Pater Philipp Jeningen nicht vorbei“, betonte Oberbürgermeister Michael Dambacher. Die Seligsprechung erweitere die über 1250 Jahre alte Geschichte der Stadt um ein weiteres Kapitel.

Die evangelischen Christen freuen sich ebenfalls

Die evangelischen Christen von Ellwangen freuten sich mit den katholischen Schwestern und Brüdern von Herzen, bekundete Pfarrerin Uta Knauss: „Wir sind gern zu Gast bei diesem großen Fest des Glaubens.“ Doch die Pastorin verhehlte nicht, dass sie als Protestantin mit der Verehrung von Heiligen und Seligen ihre Mühe habe. Sie verkannte jedoch nicht, dass man Vorbilder im Gebet und im Glauben brauche, und nannte unter anderem Abraham und Sara, Maria und Josef, Maria Magdalena, Klara von Assisi, Katharina von Bora, Kaplan Rudolf Renz und Dietrich Bonhoeffer. Sven van Meegen sagte mit Blick auf die ökumenische Verbindungstür in Ellwangen, Pater Philipp sei so ein Türöffner gewesen für Mensch und Gott.

Jean-Claude Hollerich ist es eine Freude

„Es ist für mich eine große Freude, dieser Seligsprechung vorstehen zu dürfen“, sagte Kardinal Jean-Claude Hollerich. Dass er sich dafür mit dem Leben, dem Wirken und der Spiritualität von Pater Philipp befassen musste, sei für ihn eine große Bereicherung gewesen. Bischof Gebhard Fürst trug in der Feier die Bitte um die Seligsprechung vor, Pfarrer Michael Windisch Pater Philipps Kurzbiographie.

Apostolisches Schreiben vom Papst

Hollerich verlas das Apostolische Schreiben von Papst Franziskus vom 29. Juni 2022 auf Italienisch, Diakon Siegfried Herrmann die deutsche Übersetzung. Darin heißt es: „Den Wunsch unseres Bruders Gebhard Fürst, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, sowie vieler anderer Mitbrüder im Bischofsamt und vieler Christgläubiger erfüllend, eröffnen wir durch unsere apostolische Autorität nach Befragung des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse die Möglichkeit, dass der verehrungswürdige Diener Gottes Johann Philipp Jeningen, Ordenspriester der Gesellschaft Jesu, unermüdlicher Verkündiger des Evangeliums und eifriger Verbreiter der Marienverehrung, künftig selig genannt wird und am achten Februar, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, jedes Jahr an den Orten und auf die Arten, die vom Recht festgesetzt sind, gefeiert werden kann.“

Fünf mal vier großes Gemälde

Danach wurde an der Wolkensteinkapelle der Basilika das fünf mal vier Meter große, von dem Ellwanger Künstler Gerhard Stock gemalte Philipp-Jeningen-Bild enthüllt. Eine Prozession der Konzelebranten zu Philipps Grab in der Liebfrauenkapelle schloss sich an. Die Prozession wurde auf Großleinwand ins Freie übertragen. Dazu erklang die Philipp-Jeningen-Fanfare für Orgel, Blechbläser, Chor und Gemeinde: „Philipp, du Gottesmann, reich an Glaub und Tugend.“ Bischof Fürst dankte unter starkem Applaus für die Seligsprechung.

Gott war die Freude des Pater Jeningens

„Glauben Sie an Gott?“, fragte Kardinal Hollerich provokativ in seiner Predigt: „Ich meine nicht: Glauben Sie an die Existenz eines höheren Wesens?“ Denn Gott sei die Freude des Lebens von Pater Philipp gewesen, betonte der Hauptzelebrant: „Gott erfüllte, Gott füllte sein Leben.“ Er habe sich Christus in seiner Sendung zugesellt gefühlt: „Pater Philipp schaute nicht in den Spiegel, aber er sah sich in Gott widergespiegelt.

Ein Gefährte Jesus´

Und da erfuhr er, dass er absolut angenommen und geliebt ist. Seine Christusnachfolge macht ihn zum Gefährten Jesus'.“ Pater Philipp habe im Kreuz den Sinn seines Lebens gefunden. Er habe sich in den Blick des dreifaltigen Gottes, in den gekreuzigten Jesus, in die Menschen, denen er begegnete, hineinversetzen können. „Wir leben in einer Welt, wo Gott keine große Rolle mehr spielt“, beklagte Hollerich die Säkularisierung: „Wir sind zu Sonntagschristen geworden.“

Man könne aber auch dem Kreuz der Krankheit und des Todes, des Streits und des Kriegs, der Sinnlosigkeit und der Langeweile, der Angst und der Hoffnungslosigkeit einen Platz im Leben geben, und im Kreuz die Quelle der Liebe und des Heils in den Kreuzen unseres Lebens entdecken: „Die Menschenliebe gehört zur Gottesliebe dazu. Wir sind zu schnell in der Verwerfung der anderen.“ Das führe auch manchmal zur Zerreißprobe der Kirche: „Da müssen wir uns schämen. Hören wir doch auf mit diesem Kleinkrieg!“ Die Liebe müsse sich auch im Engagement zeigen, für die Bewahrung der Schöpfung, für die Aufnahme von Flüchtlingen, für den Frieden. „Es ist eine Generation da, die sieht die Erderwärmung, den Krieg in der Ukraine – und dazu noch eine Pandemie. Da könnte man ja verzweifelt sein. Das sind wir aber nicht, weil wir an Gott glauben, und dieser Glaube uns hilft, sich einzusetzen für eine bessere Welt.“ Der Kardinal schloss seine Predigt unter Beifall.

Stiftschor, Stiftsbläser, Pauken, Röhrenglocken und Orgel gestalteten das Pontifikalamt musikalisch in grandioser Weise mit der Aufführung der Missa brevis in B von Christopher Tambling. An der Orgel war Peter Schleicher, die musikalische Gesamtleitung hatte der Ellwanger Regionalkantor Benedikt Nuding. Musikalisch eröffnet wurde der Festgottesdienst mit Flor Peeters' „Entrata festiva op. 93 für Chor, Bläser, Pauken und Orgel“, und zum Auszug gab es Eugène Gigouts grandioses „Grand choeur dialogué“. An den Gottesdienst schloss sich ein Fest der Begegnung an.