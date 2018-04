Pater Josef Schmidpeter ist auf Heimaturlaub in Ellwangen

Pater Josef Schmidpeter ist bis Ende Mai auf Heimaturlaub in Deutschland und verbringt die meiste Zeit im Josefinum in Ellwangen, seiner zweiten Heimat. Hier ist er auch beim „Tag der offenen Klöster“ am Samstag, 21. April, im Josefinum anzutreffen.

Der 82-jährige Comboni-Missionar ist bekannt für sein segensreiches Werk für Arme und Kranke in Peru, insbesondere für die beiden „Policlinicos Social Alemán Espíritu Santo“ in Arequipa.

In diese „sozialen Polikliniken zum Heiligen Geist“ kommen täglich unter großer Anstrengung 2000 bis 2500 Patienten aus dem ganzen Süden Perus. 2017 waren es insgesamt rund 750 000 Patienten, berichtet Pater Josef Schmidpeter, der in Arequipa als „Padre José“ bekannt ist. Ganz Arme würden oft gratis oder gegen einen geringen Betrag behandelt. Denn arme Kranke könnten sich eine Behandlung in anderen Kliniken nicht leisten.

„Wir sind sehr gut ausgerüstet“, erzählt Schmidpeter von den rund 120 Ärzten und circa 160 Angestellten, die in diesen Polikliniken stundenweise, halbtags oder ganztags arbeiten, und von den sehr guten, neuen Maschinen und Geräten, darunter ein moderner Computertomograph. „Wir schulden dies den Armen und Kranken. Auch sie haben eine Würde und sind die Lieblinge Gottes“, ergänzt er und dankt dabei den vielen Freunden und Gönnern seines Werks, darunter die Kolpingsfamilien Abtsgmünd und Ellwangen, für ihre großzügige Mithilfe. Bis September soll in der Hauptstadt Lima, einer Elf-Millionen-Metropole, eine weitere Poliklinik fertiggestellt sein.

Der Comboni-Missionar ist in Arequipa auch als Seelsorger eingesetzt in einer Pfarrei, die immer weiter dem 5860 Meter hohen Vulkan Misti zuwächst. „Die Pastoral ist da nicht einfach“, meint er zu seinem Einsatz in den Elendsgebieten auf bis zu 3000 Meter Höhe.