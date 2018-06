Patenschaft mit der 7. Kompanie ist aufgelöst

Die Patenschaft der Stadt Ellwangen mit der 7. Kompanie des Transportbataillons 465 ist am Donnerstagabend beim Stehempfang in der mit Lichtinstallationen, Tarnnetzen und rotem Teppich im Eingangsbereich dekorierten Mühlberg-Sporthalle im Rahmen des Auflösungsappells aufgelöst worden. Die Patenschaft war am 7. Mai 2009 gegründet worden.

„Heute hat nicht nur der Himmel geweint, heute hat die ganze Stadt Ellwangen geweint“, bezeichnete Oberbürgermeister Karl Hilsenbek den Abzug der Bundeswehr als gravierenden Einschnitt. Denn die ganze Stadt mit ihrer Bürgerschaft, den Vereinen und Institutionen sei für die Bundeswehr ein guter Gastgeber gewesen. Dies hätten auch die Soldaten erwidert.

Der OB sprach von einem selbstverständlichen Miteinander über all die Jahre hinweg, seit am 23. Juli 1956 das Grenadierbataillon 24 als erste Einheit in die Reinhardt-Kaserne einzog, und bedauerte das Wegbrechen persönlicher Verbindungen mit dem Abzug der Soldaten. Die Patenschaft mit der 7. Kompanie sei mit Leben gefüllt gewesen, erinnerte er an Sportveranstaltungen mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung.

Hauptmann Sebastian Bender, Kompaniechef der 7. Kompanie, und der OB besiegelten die Auflösung der Patenschaft mit Unterzeichnung der Urkunden. Ellwangen sei für die Soldaten Heimat geworden, blickte Bender auf die gesellschaftlichen und kulturellen Begegnungen und die geselligen Veranstaltungen. Der Kommandeur des Landeskommandos Baden-Württemberg, Oberst Michael Kuhn, zeichnete Oberstleutnant Rainer Musselmann, den Kommandeur des aufgelösten Transportbataillons 465, mit der Medaille des Landeskommandos aus. Der stellvertretende Kommandeur von Ellwangen, Major Marc Pfann, dankte Musselmann für den „guten Job“, den er gemacht habe. (sj)