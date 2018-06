Parkleitsystem funktioniert noch nicht

Von Babette Caesar

Wo könnte das in Ravensburg sein, ist eine häufig gestellte Frage beim Anblick der „Neuen Aussichten“ von Gert Wiedmaier. Seine so betitelte Ausstellung mit aktuellen Fotografien als „Annäherung an die Stadt Ravensburg“ in der Kreissparkasse Ravensburg haben Manfred Schöner aus dem Vorstand und Laudator Johannes Meinhardt aus Tübingen am Montagabend eröffnet. Wie sich allseits bekannte Orte innerhalb der Stadt auf künstlerische Weise verfremden lassen, zeigt die Werkschau.