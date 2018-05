„Paar-Zeit“ auf dem Schönenberg

Am Samstag, 16. Juni, von 10 bis 17 Uhr laden Einrichtungen der katholischen Dekanate Ostalb und Heidenheim zur „Paar-Zeit“ auf den Ellwanger Schönenberg ein.

„Wir pflegen alles. Haus, Garten, Auto. Nur nicht unsere Partnerschaft“, sagen die Initiatoren. Neben Impulsen am Vormittag zum Thema „Partnerschaft“ sind am Nachmittag Workshops geplant.„Gönnt euch mal was, tut euch etwas Gutes“ ist die Idee und das heißt, einen ganzen Tag Zeit füreinander haben, Interessantes hören und gemeinsam etwas unternehmen. Kinder werden betreut.

Der Vormittag beginnt um 10 Uhr im Tagungshaus Schönenberg mit Impulsen für die Partnerschaft durch Mechthild Alber aus dem Fachbereich Ehe und Familie der Diözese. Dabei wird nicht nur auf Probleme geschaut, sondern vor allem auf das Positive, das jede Beziehung bieten kann.

Nach dem Mittagessen geht es mit Workshops weiter. Birgit Elsasser wird mit den Paaren ein Floß aus Plastikflaschen und Holz bauen. Mit Paaren gemeinsam auf den Weg begeben sich Dorothea Kirchner-Leis und Theo Lunz. Dabei betrachtet man die unterschiedlichen Sichtweisen von Mann und Frau, macht Halt an Wegkreuzen und Abzweigungen. Außerdem gibt es noch Workshops zu Themen wie „Realität trifft Ideal von Partnerschaft“, „Liebespaare in der Bibel“, das „Labyrinth des Lebens“ und die „Sinn-Sucher“. Letzterer wird von Sven Köder begleitet.