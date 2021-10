Overtimekrimi mit Happy End – HAKRO Merlins schlagen Ludwigsburg

Pokalfight in der Arena Hohenlohe. Am Samstagabend trafen die Zauberer im Nachbarschaftsduell auf die MHP RIESEN Ludwigsburg. Vor heimischer Kulisse wollten die HAKRO Merlins das Achtelfinale des MagentaSport BBL Pokals erfolgreich gestalten und in die nächste Runde einziehen. Doch der Gegner hatte es in sich. Die RIESEN, Hauptrundensieger und Playoff-Halbfinalist der Vorsaison, untermauerten auch zum Saisonstart dieser Spielzeit ihre Ansprüche und bezwangen am ersten easyCredit BBL Spieltag das Eurocup Team der Hamburg Towers mit 88:87.

Pokalfight, Derby und volles Haus. In der Arena Hohenlohe war alles für einen spektakulären Basketballabend angerichtet. TJ Shorts II, Maurice Stuckey, Jared Savage, Jaren Lewis und Bogdan Radosavljević bildeten die erste Fünf der HAKRO Merlins. Von Beginn an zeigten die Crailsheimer ihre Stärken von der Dreierlinie. Die ersten vier Versuche von Downtown landeten direkt in den Maschen (Zweimal Savage, einmal Stuckey). Auch Jaren Lewis versenkte seinen ersten Drei-Punkte-Wurf im Korb und sorgte für den perfekten Start. Nach drei Minuten stand es 14:7 – Ludwigsburgs Coach John Patrick griff erstmals in Form einer Auszeit in das Spiel ein. In der Folge konnte sein Team vor allem dank einer aggressiven Defense einen 10:1-Lauf starten und übernahm erstmals die Führung (15:16, 7. Minute). Point Guard Shorts II glich mit dem letzten Crailsheimer Angriff des ersten Viertels aus – mit 19:19 ging es in die zweiten zehn Spielminuten.

Auch zu Beginn des zweiten Viertels machte die couragierte Verteidigung der RIESEN den HAKRO Merlins das Leben schwer. Offensiv fehlte beiden Teams nun das Wurfglück. Doch dann traf Dejan Kovacević seinen ersten Dreier, im Anschluss kam Shorts nach schönem Drive zum Korbleger. Nun war das Momentum wieder etwas auf Seiten der Zauberer. Mit einem Savage-Dreier zum 35:33 endete die erste Halbzeit, die HAKRO Merlins gingen mit einem kleinen Vorsprung in die Kabine.

Auch im zweiten Durchgang blieb es das umkämpfte und defensiv geprägte Basketballspiel. In den ersten sieben Minuten der zweiten Halbzeit erzielten beide Teams kumuliert nur zehn Zähler. Denn auch die Merlins-Defense zeigte sich von ihrer besten Seite und ließ kaum einfache Abschlüsse der Ludwigsburger zu. Jeder Punkt musste hart erkämpft werden, aber die Zauberer nahmen diesen Pokalfight zu 100 Prozent an. Gegen Ende des dritten Viertels kamen sie vor allem von der Freiwurflinie (Shorts, Lewis) und nach Drive zum Korb und zum Erfolg (Harris). Dadurch konnten sie sich eine Minute vor der letzten Viertelpause einen kleinen 45:41-Vorsprung herausspielen. Nach einem unsportlichen Foul gegen Jared Savage kamen die Gäste durch Darden zu zwei Freiwurftreffern, sodass die Crailsheimer mit einer Zwei-Punkte-Führung in das vierte Viertel des Pokalachtelfinals gingen.

Auch in diesen zeigten beide Teams vor allem in der Defense ihre Stärken. Sowohl die Gastgeber, wie auch die RIESEN, kamen offensiv in keinen wirklichen Rhythmus. Nach 37 Minuten kassierte Richmond Aririguzoh sein fünftes persönliches Foul, mit den fälligen Freiwürfen erhöhten die Gäste auf 48:51. Doch auch Savage zeigte von der Linie keine Nerven. Anders als Tremmell Darden, der seine beiden Versuche liegen ließ. Im Gegenzug verwandelte Terrell Harris einen wichtigen Dreier und brachte die Führung wieder auf Seiten der Gastgeber (53:51, 39. Minute). Sebastian Gleim ließ einen Urschrei raus, John Patrick antwortete mit einem Timeout. Polas Bartolo verwandelte seine beiden Freiwürfe zum Ausgleich, sodass es nach 40 hoch intensiven Basketballminuten in die Overtime ging.

Nun musste die Verlängerung über den Ausgang des Achtelfinals im MagentaSport BBL Pokal entscheiden. In dieser übernahm TJ Shorts und sorgte für die ersten vier Zähler der HAKRO Merlins. Ludwigsburg schlug über Polas Bartolo zurück – das Spiel wurde mehr und mehr zum Nervenkrimi. Ex-Merlin Polas Bartolo brachte seine Farben von der Freiwurflinie erneut in Führung – doch 15 Sekunden vor Ablauf der Uhr brachte Jaren Lewis per Dreier die Arena zum Beben – 65:63! Die letzte Offensive der Ludwigsburger konnte von den Merlins gestoppt werden, sodass sich die Zauberer hauchdünn durchsetzen und erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Viertelfinale des MagentaSport BBL-Pokals stehen.

Ein echter Pokalkrimi endete erst in der Overtime. Topscorer am Samstagabend war TJ Shorts II, der wie schon beim Heimsieg gegen Würzburg ein Double-Double auflegte (20 Punkte und 10 Assists). Mit zusätzlichen 8 Rebounds verpasste der US Point Guard nur knapp ein Triple-Double. Jared Savage steuerte 13 Zähler bei, Jaren Lewis 10 (9 Rebounds). Nach der intensiven englischen Woche mit drei Spiel in sieben Tagen müssen die HAKRO Merlins am kommenden Sonntag zum nächsten Pflichtspiel. Dann sind die Hohenloher beim SYNTAINICS MBC in Weißenfels gefordert.

Sebastian Gleim: „Wir sind natürlich sehr stolz, dieses Spiel auf irgendeinem Weg heute gewonnen zu haben. Es war eine Verteidigungsschlacht, ein ganz harter Kampf. Für uns war es wichtig so ein enges Spiel zu gewinnen, egal ob es durch einen Wurf, einen Rebound oder einen Stop passiert. Unser Ziel ist es, solche Spiele nach Hause zu bringen. Deshalb sind wir sehr glücklich, erstmals in der Vereinsgeschichte in das Viertelfinale einzuziehen. Hoffentlich haben wir Losglück und können auch das nächste Spiel vor unseren Heimfans genießen.“