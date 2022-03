Ostalbkreis und Kommunen gemeinsam stark: Kriegflüchtlinge aus der Ukraine werden schnell versorgt

Rund zwei Wochen ist es her, seitdem die ersten drei Busse mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in der LEA Ellwangen angekommen ist. Der Krieg nimmt immer dramatischere Formen an und die Frage, ob eine entsprechende Anzahl an Flüchtlingen überhaupt im Ostalbkreis landen werde, stellt sich längst nicht mehr. Entscheidende Institution bei der Aufnahme der überwiegend Frauen und Kinder aus der Ukraine ist die Landeserstaufnahmestelle, eine von Vieren in Baden-Württemberg.

Über die Hälfte der Menschen in der LEA sind aus der Ukraine

Aktuell (Stand, Freitagnachmittag, 18. März) beherbergt die LEA knapp 1000 Flüchtlinge, mittlerweile 600 aus der Ukraine, berichtet Berthold Weiß, LEA-Leiter. Wenn aber der Ostalbkreis nicht wäre, dann hätten wir noch mehr“, lobt Weiß die Zusammenarbeit mit dem Landkreis, insbesondere mit Landrat Joachim Bläse, die Zusammenarbeit laufe vorbildlich. „Die Kommunen sind vom Landkreis bestens informiert, das ist in anderen Landkreisen leider nicht so. Da gibt es teilweise große Verwirrung, was der Stand der Dinge bei den ukrainischen Geflüchteten ist“, sagt Weiß. Nahezu täglich würden zehn bis 15 Personen aus der LEA von Privatinitiativen abgeholt, um sie entsprechend in eine der 42 Städte und Gemeinden im Landkreis zu verteilen. Das entlaste die LEA enorm, sagt Weiß. 3,17 Prozent des Landes Baden-Württemberg müsste der Ostalbkreis aufnehmen. Baden-Württemberg liegt deutschlandweit bei 13 Prozent. In Schwäbisch Gmünd seien 281 Ukrainerinnen gelandet, „also ein Drittel aller Menschen“, hebt Bläse stellvertretend hervor. Nicht eine Kommune habe sich bislang quergestellt, zeigt sich auch der Landrat beeindruckt. Ihm sei vorher nie bewusst gewesen, dass es im Ostalbkreis so viele private Verbindungen in die Ukraine gebe.

Ostalbkreis nimmt Vorreiterrolle ein

Würde die Menschenmenge auf etwa 1300 ansteigen, dann würde man auch in der LEA allmählich an die Kapazitätsgrenze stoßen, durch die Wohnrauminitiative aber, die vom Landkreis angestoßen wurde und an der sich die Kommunen beteiligen, macht sich Weiß weniger Sorgen. „Ich kann tatsächlich noch ruhig schlafen“, sagt er. Vor wenigen Tagen noch sei der Landrat vor Ort gewesen und habe ihm eine Liste gezeigt. Nach der waren bereits einige hundert Menschen privat untergebracht worden. Am Freitagnachmittag dann hat der Landrat diese Zahl bereits deutlich nach oben korrigiert: „Wir haben aktuell und unabhängig von der LEA bereits 1047 Menschen untergebracht, das ist der Hammer“, so Bläse. Dennoch überlege er gemeinsam mit den Kommunen weiter, welche Aufnahmemöglichkeiten es noch gebe. 300 weitere Plätze der „Kategorie eins“ seien bereits gefunden worden, soll heißen: sofort belegbar. Zur Notunterkunft in Schwäbisch Gmünd mit 130 Plätzen soll auch noch eine in Aalen entstehen – es sollen aber keine Turnhallen sein. Bläse denkt an leerstehende Bürogebäude oder Schulen. „So etwas wie das Seniorenheim in Bopfingen war natürlich ein Glücksgriff“, so der Landrat. „Wir möchten nur vorsorgen, falls einmal ein Bus kommt und wir auf die Schnelle nicht wissen, wohin mit den Menschen. Das zählt zum Katastrophenschutz, damit die Menschen schnell ein Dach über dem Kopf haben“, erklärt Bläse.

Berthold Weiß: Schon jetzt mehr aufgenommen als nötig

Weiß verdeutlichte, dass der Ostalbkreis bereits jetzt mehr aufgenommen habe, als er gemäß des sogenannten Königsteiner Schlüssel müsste. Weiß überschlug grob: wenn 13 000 Menschen nach Baden-Württemberg kämen und diese auf über 40 Landkreise verteilt würden, dann würden auf jeden Landkreis ungefähr 300 Menschen entfallen. „Nur über den Daumen gepeilt. Soll heißen: Wenn jeder Landkreis wie der Ostalbkreis verfahren würde, dann wären 100 000 Menschen ohne Probleme in Privathaushalte untergebracht worden“, erläutert Weiß.

Es gibt keine „Flüchtlinge zweiter Klasse“

Natürlich kommen auch nach wie vor Flüchtlinge aus anderen Ländern im Ostalbkreis an, natürlich auch in der LEA. Dass diese nun ob der Aktualität der Ukraine-Thematik zu Flüchtlingen zweiter Klasse degradiert würden, das sieht Weiß absolut nicht so. „Wir haben aktuell eine komplett andere Situation, da in der Ukraine ein massiver Krieg im Gange ist. Die Europäische Union hat die Massenzugangsrichtlinie in Kraft gesetzt und damit haben wir zum großen Glück für die Geflüchteten, aber auch für uns, einfachere Aufnahmemöglichkeiten“, so Weiß. Die Kapazitäten, die Flüchtlinge durch das Erstaufnahmeverfahren zu schleusen, hätte man schlichtweg nicht gehabt. „Wir wären längst untergegangen“. Diese Regelungen brauche es aktuell, um eben der besonderen Lage Herr zu werden, so Weiß dankbar. „Das hat dann nichts mit Flüchtlingen zweiter Klasse zu tun“.

Große Sorgen der Frauen um ihre Männer und Söhne

Die geflüchteten Ukrainerinnen, so Weiß´ Eindruck, seien auf der einen Seite froh, die strapaziöse Reise hinter sich gebracht zu haben und in Sicherheit zu sein. Auf der anderen Seite bekomme er auch die Sorgen der Frauen mit, deren Männer in der Heimat geblieben sind, um das Land zu verteidigen.