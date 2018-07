Ostalbkreis steht Hitzewelle bevor

Klimaanlagen steigen in diesen Tagen höchstwahrscheinlich massiv im Wert. Vor allem der Freitag ist gnadenlos. Der heißeste Tag der Woche zeichnet sich mit bis zu 31 Grad Celsius im Ostalbkreis aus - dieser Spitzenwert liegt im Remstal. Am Wochenende können diejenigen aufatmen, die unter der Hitze leiden.

"Es wird unbeständiger und die Temperaturen gehen zurück", sagt Wetterexperte Andy Neumaier auf Nachfrage der "Ipf- und Jagst-Zeitung". Dennoch bleibt es warm: Zwischen 22 und 27 Grad Celsius. "Lokal kann es aber zu starken Regenfällen und Gewittern kommen. Dazu wird es sehr schwül", so Neumaier weiter. Für Landwirte aber erstmal die letzte Chance, ein bisschen Wasser auf die Felder zu bekommen.

Denn ab der kommenden Woche wird der Ostalbkreis von einer Hitzewelle heimgesucht. "Ab Montag wird es wieder stabil und so bleibt es dann die gesamte Woche über", sagt der Wetterexperte. Vereinzelt kann es zu Wärmegewittern kommen. Dennoch: 30 Grad ab Montag - und jeden Tag ein bisschen wärmer.

Möglicher Hitzerekord steht an

Der Höhepunkt und ein eventueller Hitzerekord wartet dann am Wochenende auf die Ostalb. "Im Remstal kann es bis zu 36 Grad heiß werden", schätzt der Meteorologe. "Diese Hitzewelle könnte dann auch andauern." Am Oberrhein - also von Freiburg bis Karlsruhe - könnten die Temperaturen auf bis zu 40 Grad steigen.

Flächendeckender Regen sei nicht zu erwarten. "Dieses Wochenende wird es punktuell sein, da kann es dann schon auch mal schütten." Unwetter seien aber keine zu erwarten, so Neumaier. Und eine gute Neuigkeit hat der Meteorologe für alle, die die Sommerabende gerne im Freien verbringen: "Ab der kommenden Woche werden auch die Nächter wärmer."