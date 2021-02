Ostalbkreis registriert 23 Neuinfektionen - Inzidenzwert steigt leicht auf 26

Nachdem sich am Dienstag keine der Zahlen auf dem Datendashboard des Landratsamts Ostalbkreis verändert hat, gab es am Mittwoch hingegen wieder Bewegung. Die Verwaltung wies auf Nachfrage am Vortag allerdings darauf hin, dass es sich bei den gleichgebliebenen Werten nicht um einen Fehler handle. Kein Anstieg oder Abnahme also. Anders sah es am Dienstag aus. Die Labore übermittelten 23 Neuinfektionen an die Gesundheitsbehörde.

Damit steigt die Zahl der Gesamtfälle seit Ausbruch der Pandemie auf 9246 (Stand Dienstag, 24 Uhr). Davon gelten 8863 als genesen. Bei den aktiven Fällen sind vier hinzugekommen. Aktuell sind 127 Menschen im Ostalbkreis mit Sars-CoV-2 infiziert. Todesfälle wurden hingegen keine weiteren registriert. 256 Menschen starben seither an oder mit Covid-19.

Der Inzidenzwert hat sich erneut leicht erhöht. Stand er am Montag noch bei 21 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, stieg er am Dienstag auf 26. Damit liegt der Wert allerdings weiterhin auf niedrigem Niveau. Interessanterweise sind aktuell im bayerischen Nachbarlandkreis mehr aktive Fälle hinterlegt als auf der Ostalb – nämlich 141. Der Inzidenzwert beträgt aber lediglich zwölf.

Bei den baden-württembergischen Nachbarn Schwäbisch Hall liegt der Wert nach wie vor vergleichsweise hoch. 138 Menschen steckten sich hier pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mit dem Coronavirus an.

Daten der Impfungen

Mit Blick auf das Kreisimpfzentrum im Greut hat es zudem eine Aktualisierung bei den Impfdaten gegeben. Demnach sind mittlerweile 6024 Menschen mit der Erstimpfung versorgt. Das sind 1652 mehr als noch in der vergangenen Woche. Die Zweitimpfung haben 2612 Menschen erhalten, 766 mehr als noch am vergangenen Dienstag. Die Daten werden einmal wöchentlich aktualisiert.