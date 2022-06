„Ostalb Trucker“ wollen Ellwangen „unsicher“ machen

„Wir sind wieder da“, freut sich Hans Mayer. Von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Juni, findet auf dem Ellwanger Autohof das mittlerweile vierte Treffen der „Ostalb Trucker“ statt. Laut Mayer, der die Zusammenkunft mit weiteren Kollegen organisiert, rechnet man mit rund 70 Fahrzeugen sowie etwa 350 Partygästen.

Normalerweise findet das Treffen im September statt. Dieses Jahr wollten Mayer und seine Mitorganisatoren auf den Juni ausweichen. Beim Autohof stehe bald ein Betreiberwechsel an, und er wisse nicht, ob dieser die Treffen ebenfalls erlauben werde. Man wolle aber auch mit dem neuen Betreiber Kontakt aufnehmen, damit das Fest wieder im September stattfinden könne, sagt Mayer.

Die „Ostalb Trucker“ sind vor knapp sieben Jahren aus einer Facebook-Gruppe heraus entstanden, die sich unter Lkw-Fahrern großer Beliebtheit erfreut und mittlerweile fast 700 Mitglieder hat. Auch in einer WhatsApp-Gruppe tauschen sich die Trucker regelmäßig aus.

Der Kontakt über soziale Netzwerke ist eine Sache, doch hin und wieder möchten die Fahrer, die häufig über einen längeren Zeitraum von zu Hause weg sind, auch persönlich zusammenkommen. Dazu dienen die „Ostalb Trucker“-Treffen.

Die Resonanz auf das kommende Festwochenende sei bereits richtig gut, sagt Hans Mayer, der selbst in Lorch wohnt. In diesem Jahr hätten sich bereits 15 Prozent mehr Fahrzeuge angemeldet als noch 2021. Die Gäste kommen aus ganz Deutschland. Neben Lkw sind natürlich auch Kleintransporter und andere Fahrzeuge erlaubt. Alles, womit man eine Kiste Bier transportieren kann, scherzt Mayer.

Ein richtiges Programm für das Wochenende ist nicht geplant. Das wolle man nicht, der Spaß komme von ganz allein. „Je später der Abend, desto verrückter die Gäste“, weiß Mayer. In diesem Jahr konnte sogar ein Bierwagen organisiert werden. Sollte es sehr heiß sein an diesem Wochenende, habe ein Kollege einen Pool mit dabei, so der Lorcher weiter.

Übertreiben möchten es die „Ostalb Trucker“ jedoch nicht. Zwar werde die Musik etwas lauter gehört, man wolle aber Rücksicht auf andere nehmen. Auf dem Autohof würden sich schließlich auch Kollegen befinden, die schlafen müssten, erklärt Mayer.

Das Treffen soll wieder einen karitativen Hintergrund haben. So sammeln die Lkw-Fahrer wie schon in den Vorjahren für das „Blaue Haus“ in Stuttgart, einen Förderkreis für krebskranke Kinder. Acht Sponsoren aus der Region unterstützen das Treffen laut Mayer.