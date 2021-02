Ostalb im Rekordfieber: Ellwangen verpasst knapp, Gmünd (fast) wärmster Ort Deutschlands

Die Temperaturen sind am Mittwoch im Ostalbkreis auf Rekordniveau geklettert. In Ellwangen hat es beinahe zu einem neuen Höchstwert gereicht. In Schwäbisch Gmünd hingegen wurde er eingestellt. Und nicht nur das: Die Stadt an der Rems war gegen 15 Uhr der wärmste Ort Deutschlands.

Meteorologe Andy Neumaier saß während des Gesprächs mit Schwäbische.de vor seinem Rechner und aktualisierte durchgängig die Werte. Gegen 15 Uhr werden meist die höchsten Temperaturen gemessen, sagt er. Dann meldet er euphorisch: Gmünd stellt den alten Rekord von 1960 mit 21,1 Grad Celsius ein. Neuer Treppchenwert: 21,5 Grad – Platz eins an diesem Mittwochnachmittag sogar in der Bundesrepublik.

Zumindest bis 16 Uhr. Platz eins bleibt zwar in Baden-Württemberg. Allerdings muss Schwäbisch Gmünd den - Vorsicht, Wortwitz - Platz an der Sonne abtreten. Wenn auch nur wegen 0,1 Grad. Mit 21,6 Grad Celsius zieht Rheinau am Rhein an der Einhornstadt auf der Ostalb vorbei und sichert sich den Tagessieg.

„Für Ellwangen wird es wohl nicht reichen, wenn auch knapp.“ Im Februar 1990 werden in der Stadt an der Jagst Höchstwerte von 20,7 Grad gemessen, am Mittwoch, 24. Februar 2021, klettert das Thermometer auf 20,2 Grad Celsius. „Der Donnerstag ist die letzte Chance, den Rekord zu knacken“, so der Meteorologe. Denn dann werde es kälter. „Außerdem ist der Februar dann auch vorbei“, sagt Neumaier. Zuvor aber werde es vergleichbar warm.

Der Dämpfer folgt am kommenden Wochenende. „Knapp unter zehn Grad. Eigentlich aber immer noch zu warm für Februar.“ Dennoch bleibe es trocken, ab Sonntag kämpft sich die Sonne wieder durch. „Es folgt das nächste Hoch“, blickt Neumaier voraus. „Auch in der nächsten Woche werden wir viel Sonne haben. Allerdings bei nicht ganz so warmen Werten.“ Bis zu 14 Grad könne es aber warm werden. Neumaier: „Ein Frühling mit angezogener Handbremse also. Aber Normalmodus.“

Falls es regnet, kommt jede Menge Saharastaub mit runter. Meteorologe Andy Neumaier

Aus Ellwangen weiß der Meteorologe dann noch etwas Beachtliches zu berichten. Innerhalb von nur zwölf Tagen hat es in der Stadt an der Jagst einen Temperaturunterschied von 37 Grad gegeben. Der Tiefstwert lag am 12. Februar bei minus 16,8, der Höchstwert am 24. Februar eben bei 20,2 Grad Celsius. Der Donnerstag wird zeigen, ob bei dieser Spanne noch mehr drin ist.

Für Fensterputzer und Autowascher hat Andy Neumaier zudem noch einen guten Rat mit Blick auf den Freitag: „Falls es regnet, kommt jede Menge Saharastaub mit runter.“ Wer also mit dem Frühjahrsputz anfangen will, am besten bis Samstag warten.