Ortsumfahrungen Röhlingen und Zöbingen: Ende November gilt es

Die Chancen für eine Aufnahme der Ortsumfahrung Röhlingen in den Maßnahmenplan des Landes sind nach wie vor gut. Das geht aus einer aktuell Pressemitteilung des Landratsamts hervor.

Zunächst wird darin an den Beschluss des Kreistagsausschusses für Umweltschutz und Kreisentwicklung erinnert. Der hat am 20. Oktober die Landkreisverwaltung beauftragt, die L1060 zwischen Ellwangen und der Landesgrenze nach Bayern als Ganzes und mit einzelnen Anpassungsmaßnahmen zur Aufnahme in den Generalverkehrsplan des Landes Baden-Württemberg anzumelden. Landrat Dr. Joachim Bläse hat sich deshalb an das Ministerium für Verkehr gewandt und wurde inzwischen über das in Stuttgart geplante weitere Vorgehen informiert.

„Die L1060 stellt eine wichtige Verkehrsinfrastruktur für den Ostalbkreis und insbesondere den dortigen Raum dar“, betont Bläse. „Auf dieser Straße ist insgesamt eine deutliche Verkehrszunahme zu verzeichnen, weshalb es auch mit Blick auf die Vielzahl der Gewerbe- und Industrieansiedlungen gilt, die Strecke auf notwendige Anpassungsmaßnahmen zu untersuchen. Im Fokus stehen dabei die Ortsumfahrungen Röhlingen und Zöbingen.“ Weiter teilt der Landrat mit: „Parallel wollen wir prüfen, ob wir durch überwachte Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Querungshilfen die Verkehrsbelastungen mindern können.“

Inzwischen hat der Amtschef des Verkehrsministeriums, Professor Uwe Lahl, mitgeteilt, dass der aktualisierte Maßnahmenplan Ende November im Rahmen einer digitalen Veranstaltung für alle Landräte sowie alle von Einzelmaßnahmen betroffenen Bürgermeister vorgestellt werden soll. „Die hohe und zunehmende Verkehrsbelastung entlang der L1060, insbesondere durch den Schwerlastverkehr in der Ortschaft Röhlingen und dem Ortsteil Zöbingen, ist uns bekannt und wurde bei der Evaluierung der Maßnahmen berücksichtigt.“

In einem Schreiben an den Ostalb-Landrat bestätigt Lahl: „Die seitens der Stadt Ellwangen in der Vergangenheit übermittelten Informationen und Hinweise auf aktuelle und künftige Entwicklungen in der Raumschaft haben in diesem Zusammenhang zusätzliche Erkenntnisse geliefert und sind entsprechend in unsere Entscheidung eingeflossen.“