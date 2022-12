Ortschaftsrat Schrezheim pflanzt 17 neue Bäume

Die Eingliederung der Gemeinden Rindelbach, Röhlingen und Schrezheim vor 50 Jahren hat Ellwangen zur Großen Kreisstadt gemacht. Anlässlich des Jubiläums der Eingemeindung hatte der Ortschaftsrat die Idee, an markanten Punkten in sämtlichen Teilorten der Gemarkung Schrezheim Bäume zu pflanzen, 17 an der Zahl, in Eigenleistung mit Unterstützung durch die Stadt. Diese ebenso vorbildliche wie nachhaltige Aktion hat nun bei der frisch eingepflanzten Trauerweide an der Ölmühle ihren Abschluss gefunden. Auch Oberbürgermeister Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab ließen es sich nicht nehmen, diesem und den anderen Bäumen gute Wünsche für aufstrebendes Wachstum mit auf den Weg zu geben. Ortsvorsteher Albert Schiele hielt vorsorglich Gießkannen bereit, für OB und Bürgermeister in den Ellwanger Stadtfarben. Bei mattem Novembersonnenschein kamen sie vor Ort zum Einsatz.

„Es ist eine tolle Aktion“, lobte der OB, eine Aktion, die einen Vorgeschmack auf die Landesgartenschau gebe. Er dankte allen Beteiligten für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und sprach statt des inflationär gebrauchten Adjektivs „nachhaltig“ lieber von der „Zeit danach“, in der die Pflanzen hoffentlich gut wachsen würden. Besonders freue ihn, so Dambacher, dass die Bäume ebenso seien vielfältig wie die Gesellschaft, vom Blutahorn in Schrezheim über die Winterlinde in Eggenrot und Obstbäume in Altmannsrot bis zum Walnussbaum in Espachweiler.

Der Ortsvorsteher dankte der Stadt und warf einen Blick zurück auf Fahrten durch die Gemarkung mit dem Baumexperten Felix Rettenmeier vom Baubetriebshof, um die besten Standorte auszukundschaften: „Jedesmal bei Wachswetter“, sagte Schiele, also bei strömendem Regen. Die Aktion habe den Ortschaftsrat das letzte halbe Jahr begleitet und trage dem Klimawandel Rechnung. Schiele und Ortschaftsrat Philipp Schmid entwarfen die Schilder, die an den frisch gepflanzten Bäumen angebracht werden, QR-Code inklusive. Der Ortsvorsteher überraschte Schmid und Rettenmeier mit Gutscheinen über jeweils 17 Euro für den Ellwanger Gartentreff. Rettenmeier seinerseits dankte den Landwirten für ihre Bereitschaft, kleine Umwege um die Bäume herum in Kauf zu nehmen.

Bei der Helfervesper in der Ölmühle wurde die gelungene Aktion zünftig begossen. Für die regelmäßige Bewässerung der neuen Bäume sind nun die Baumpaten verantwortlich.