Ortschaftsrat bestimmt erstmals über das neue Sonderbudget

Der Ortsvorsteher, Walter Schlotter, verwies auf die nichtöffentliche Vorberatung der Sache und erklärte, dass hinsichtlich des neuen Ortschaftsbugets heuer "fünf Dinge auf der Agenda" ständen. Wir wollen etwas für die Gemeinschaft machen und fordern die Vereine und Bürger auf, dies gemeinsam zu erstellen, sagte er.

Am Ortsausgang in Richtung Haisterhofen will Schlotter für 1500 Euro den Platz um das dortige Kleindenkmal herrichten und eine neue Sitzbank aufstellen. Dem VfL Neunheim will er 500 Euro für eine neue Kinderschaukel zur Verfügung stellen.

„Röhlingen liegt am Limes und keiner weiß es“, erklärte Schlotter. Deshalb will er an den vier Ortseingängen vier Limesmauern errichten. In die Mauern sollen jeweils ein Großbild der Ortschaft und ein Ortswappen eingelassen werden. An Edelstahl-Traversen sollen Banner mit der Aufschrift „Herzlich Willkommen in Röhlingen am Limes“ befestigt werden. Vereine könnten die Traversen für das Bewerben ihrer Veranstaltungen nutzen. Die Kosten für alle vier Ortseingänge bezifferte Schlotter auf rund 10 000 Euro.

Ferner will er in Killingen mit 7000 Euro eine Dorfgemeinschaftshütte mitfinanzieren. In Haisterhofen soll für 700 Euro eine neue Christbaumbeleuchtung gekauft werden. Die beiden Ortschaftsräte dieser Wohnplätze stellten ihre Projekte im Detail vor.

Die Haisterhofer Bürger würden alljährlich unterm Christbaum singen und grillen, erklärte Martin Fürst. Nachdem die über zehn Jahre alte Christbaumbeleuchtung bereits zwei Mal ausgefallen sei, soll sie durch eine moderne LED-Beleuchtung ersetzt werden. Die Kosten bezifferte er auf rund 640 Euro.

Auf dem öffentlichen Spielplatz soll rechterhand an der Hecke eine Wetterschutzhütte mit abschließbarem Bereich für das Sitzmobiliar erstellt werden, erklärte Martin Frankenreiter. Die Killinger Bürger wollen die "Dorfgemeinschaftshütte" in Eigenleistung errichten und teilweise über Spenden und die Dorfkasse finanzieren. Die Materialkosten inklusive der Sitzgelegenheiten bezifferte er auf rund 10 000 Euro.

Der Ortschaftsrat sprach sich ohne Diskussion und einstimmig dafür aus, dass die vorgestellten Maßnahmen mit den entsprechenden Beträgen finanziert werden.