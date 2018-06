Ortschaftsräte tagen am Montag und Dienstag

Grüne und SPD wollen die doppelte unechte Teilortswahl abschaffen. Das ist Thema in allen Ellwanger Ortschaftsräten bei ihren Sitzungen am Montag und Dienstag. Das zweite Thema, das in allen Sitzungen behandelt wird, ist die Festlegung von besonderen Schutzgebieten nach dem Flora-Fauna-Habitat in Ellwangen.

Die Mitglieder des Ortschaftsrats Schrezheim treffen sich am Montag, 2. Juli, um 16 Uhr an der Fayencestraße. Dort geht es um die Straßenlaternen. Um 16.30 Uhr geht es im Feuerwehrgerätehaus in Eggenrot weiter mit der Vorstellung des neuen Hausmeisters und der Netzverstärkung. Anschließend wird der Anbau ans Feuerwehrgerätehaus besichtigt.

Ebenfalls am Montag, aber um 18 Uhr im Dorfhaus, trifft sich der Ortschaftsrat Röhlingen. Dort steht zusätzlich noch die Netzverstärkung und der Lärmaktionsplan auf der Tagesordnung.

Der Ortschaftsrat Rindelbach sucht bei seiner Sitzung am Dienstag, 3. Juli, Straßenlaternen für das Baugebiet Wannenfeld aus und trifft sich deshalb um 17.30 Uhr am Panoramaring. Um 18 Uhr geht es im Rathaus Schönenberg weiter mit den genannten Themen und der Bauplatzsituation im Teilort.

Auch die Pfahlheimer Ortschaftsräte gehen am Dienstag um 18 Uhr auf Besichtigungsfahrt, ganz ökologisch mit dem Fahrrad. In Augenschein genommen werden die sanierten Feldwege und die Schuppenanlage am Mühlberg. Um 19 Uhr geht es im Rathaus mit der doppelt unechten Teilortswahl weiter.