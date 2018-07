Orgelkonzert in der Stadtkirche

Paul Rosoman aus Neuseeland gibt am Sonntag, 29. Juli, um 17 Uhr ein Orgelkonzert in der evangelischen Stadtkirche.

Der versierte Konzertorganist und -begleiter hatte weltweite Auftritte und ist außerdem Musikdirektor der Saint Lukes Anglican Church in Wellington. Er studierte Orgel bei renommierten Musikern und las Musik an der Victoria University of Wellington. Seine jüngste Konzertgeschichte umfasst internationale Festivals und Recitals in den wichtigsten Veranstaltungsorten Neuseelands sowie regelmäßige Tourneen durch Europa. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.