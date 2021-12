Organist Heinrich Baur feiert 65. Jubiläum

Seit 65 Jahren ist Heinrich Baur als Organist im Einsatz. Dieses Engagement wurde jetzt bei einem gut besuchten Gottesdienst der Heilig-Geist-Gemeinde gewürdigt.

Die gewählte Vorsitzende der Kirchengemeinde, Cornelia Mack, würdigte zu diesem Anlass das segensreiche Wirken des verdienten Kirchenmusikers.

Das Talent und die Freude am Musizieren sind Heinrich Baur praktisch in die Wiege gelegt worden. Baur entstammt einer Musikerfamilie. Sein Vater war ebenfalls Organist und Chorleiter in der Heimatgemeinde Bartholomä. Mit dem Klavierunterricht wurde der Grundstein für die Musiklaufbahn von Heinrich Baur gelegt. Im März 1956 begann er dann seine Karriere als Organist. Er begleitete im Borromäum täglich die Gottesdienste auf dem Harmonium. In den Schulferien spielte er parallel die Orgel in seiner Heimatgemeinde.

Während seines Studiums an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd nahm Heinrich Baur zwei Semester Unterricht an der Orgel und schloss diese dann mit der C-Prüfung ab.

Nach Abschluss seines Studiums begann Heinrich Baur als Lehrer in Wasseralfingen. In der dortigen Kirchengemeinde leitete er den Kirchenchor und Singkreis. Im Jahr 1966 begann er in Pfahlheim als Organist und Dirigent des Kirchenchores. Heinrich Baur ist zudem die Gründung des Pfahlheimer Kinder- und Jugendchores zu verdanken. Parallel begleitete er Schülermessen in Röhlingen, war ab 1981 Organist in Tannhausen und leitete den Kinderchor in Unterschneidheim. Zusätzlich war Heinrich Baur Jugendchormeister beim damaligen Eugen-Jäckle-Gau.

Im Jahr 1993 übernahm er von Karl Hägele schließlich in der Gemeinde Heilig Geist Ellwangen den Orgeldienst und den Kirchenchor. Hier hat sich Baur nun auch in Zeiten der Pandemie verdient gemacht. Trotz der erschwerten Umstände, gelinge es ihm die Gottesdienste immer lebendig und festlich zu gestalten, attestierte ihm Cornelia Mack. Im Namen der Kirchengemeinde Heilig Geist sprach Cornelia Mack ein herzliches Dankeschön an Heinrich Baur aus und überreichte ein Präsent, verbunden mit der Hoffnung, dass er noch viele Jahre die Gottesdienstbesucher mit seinem Orgelspiel erfreut.

Prälat Redies würdigte ebenfalls das unermüdliche Engagement von Heinrich Baur, mit dem er seine Gabe über diesen langen Zeitraum zur Freude vieler Menschen und zur Ehre Gottes eingesetzt hat und überreichte ein Geschenk. Bischof Gebhard Fürs, sowie der Diözesanpräses Thomas Steiger übermittelten zum Jubiläum ebenfalls Glückwünsche und Urkunden.