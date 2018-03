Oranje im Herzen, Trollinger im Glas

Vor seinem Wohnwagen auf dem Campingplatz in Ellwangen sitzt Hans Hartman und schaut sich einen WM-Spielplan an. Den hat er zu Hause in Hoogeveen in der Provinz Drenthe in den Niederlanden aus einer Zeitung ausgeschnitten. Auch wenn der Niederländer gemeinsam mit seiner Frau zurzeit im Urlaub in Deutschland ist, will er kein Spiel der Fußballweltmeisterschaft verpassen. Schon gar nicht das Spiel Niederlande gegen Australien heute Abend um 18 Uhr. Er ist zuversichtlich. „Die Niederländer haben ja schon oft gegen Australien gespielt“, sagt Hartman.

Füße auf den Tisch

Einen Fernseher hat das Ehepaar nicht im Wohnwagen. „Wir wollen das Spiel vielleicht nebenan in der WM-Beach-Arena schauen“, sagt der 69-Jährige. „Das sieht sehr schön dort aus.“ Wenn Hartmann mit seiner Frau Manny Beumer das Spiel am Mühlgraben guckt, muss er aber wohl auf eines verzichten: seine Füße auf dem Tisch beim Fußballspiel. Das gehöre einfach dazu. „Für die Holländer ist es typisch, ihre Füße beim Fußballgucken auf den Couchtisch zu legen“, sagt er. „In einer Hand halten sie meistens ein Bier.“ Auch darauf verzichtet Hartman lieber. „Ich bin Weintrinker“, sagt er. Das ist einer der Gründe, wieso er seit 30 Jahren nach Baden-Württemberg kommt.

Oranje Frau Antje Hamster

Im Oranje-Trikot oder mit Hawaiiketten in Orange schaut das Paar das Spiel nicht an. „Wir ziehen gar nichts Spezielles an“, sagt. Auch Farbe kommt nicht ins Gesicht. Trotzdem haben sie in ihrem Wohnwagen in einem Schuhkarton ein paar orange Fanartikel, wie einen Oranje Frau Antje Hamster. Solche Utensilien verschenkt eine niederländische Supermarktkette zur WM. Trotzdem wollen sie zumindest ein bisschen nach Außen zeigen, woher sie kommen – wenn auch nicht an der Kleidung. Vor ihrem Campingwagen hat das Paar einen orangen Sonnenschirm aufgestellt. „Den haben wir in Ellwangen gekauft“, sagt Manny Beumer. „Das war der einzige in Orange, den mussten wir haben.“

Optimistisch, was den Weltmeistertitel für die Niederlande betrifft, ist Hartman nicht. „Wir kommen ins Viertelfinale und dann fliegen wir raus“, sagt der 69-Jährige. Früher einmal hat Hartman selbst Fußball gespielt. Deshalb durchschaut er die Taktik seiner Landsmänner. „Die probieren etwas Neues dieses Jahr“, sagt er. „Aber damit werden sie Pech haben.“ Trotzdem freut sich Hartman auf das Spiel gegen Australien heute Abend. Schließlich ist er siegessicher. „Wir haben schon sooft gegen Australien gewonnen“, sagt er. „Wir gewinnen zwei zu eins .“ Dann wollen sie einen Genever trinken und mit ihren niederländischen Nachbarn feiern.