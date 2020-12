Orange Day erzielt die erhoffte Wirkung

Die Soroptimistinnen aus Ellwangen haben sich in diesem Jahr gemeinsam mit der Stadt Ellwangen und der Kirchengemeinde Schönenberg am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen beteiligt (wir berichteten). Anlässlich des sogenannten Orange Day wurde die Wallfahrtskirche über mehrere Tage orange illuminiert. Wie die Initiatoren jetzt mitteilen, hatte die Aktion Ende November den gewünschten Effekt. Die Hilfstelefone für betroffene Frauen seien danach „deutlich“ öfter Inanspruch genommen worden. Folgende Telefonnummer stehen für Frauen in Not zur Verfügung: Stadt Ellwangen, Telefon 07961 / 84257, Polizei Ellwangen, Telefon 07961 / 9300 , bundesweite Hilfshotline 08000 / 116016 (mehrsprachig, 24-Stunden erreichbar, kostenlos). Foto: SI Club Ellwangen