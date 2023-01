Online-Vorstellung des Hariolf-Gymnasiums

Das Hariolf-Gymnasium stellt sich vor und veranstaltet am Dienstag, 24. Januar, um 19 Uhr, einen Online-Informationsabend. Das Angebot richtet sich in erster Linie an die Eltern von jetzigen Viertklässlern, kann aber auch von den Kindern mitverfolgt werden, schreibt das Gymnasium.

Die Schule informiert unter anderem über das Lernen in den Kernfächern, ihr bilinguales Angebot und die Möglichkeit, in Kooperation mit der städtischen Musikschule ein Musikinstrument zu erlernen. Die Veranstaltung kann live im Internet verfolgt werden. Die genaue Internetadresse und die Zugangsdaten finden sich rechtzeitig online unter www.hg-ellwangen.de.