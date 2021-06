Online-Seminar für Vereine informiert über Förderfragen

Die Online-Seminarreihe „Ellwangen engagiert“ geht am Dienstag, 15. Juni, um 19 Uhr in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Auftakt am 29. Mai zu Fragen des Vereinsrechts geht es am 15. Juni um die Finanzierung, genauer gesagt um das Thema „Förderungen finden und beantragen“. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Organisationen wie Vereine als auch Vertreterinnen und Vertreter freier Gruppen, die bisher wenig oder keine Erfahrung mit Förderprogrammen gemacht haben. Ehrenamtskoordinatorin Jana Brühl beleuchtet unter anderem die Fragen, was eine Förderung von Spenden und Sponsoring unterscheidet, wie man eine geeignete Förderung für das eigene Vorhaben findet und was einen erfolgreichen Antrag ausmacht.

Auch der dritte Abend der Reihe ist bereits geplant: Am Dienstag, 29. Juni, dreht sich ab 16 Uhr alles um soziale Medien. Die „digitale Nachbarschaft“ gibt unter dem Motto „Soziale Netzwerke: Kennenlernen, nutzen und souverän kommunizieren“ den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten für Organisationen, sich online zu präsentieren. Das interaktive Online-Seminar ist für Einsteiger gedacht und beantwortet unter anderem die Fragen, welchen Nutzen soziale Medien für den eigenen Verein haben, welche Netzwerke es gibt und wie man das richtige für die eigene Organisation findet.

Die Veranstaltungsreihe wird von Ehrenamtskoordinatorin Jana Brühl in Zusammenarbeit mit der Sportbeauftragten Elena Kucher und der Volkshochschule Ellwangen organisiert. Die Anmeldung ist über die Volkshochschule (www.vhs-ellwangen.de) möglich, die Abende sind kostenfrei. Für Fragen zu Inhalten oder der Technik steht Jana Brühl unter jana.bruehl@ellwangen.de oder der Rufnummer 07961 / 84-370 zur Verfügung.