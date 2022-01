Online-Infoabend am Hariolf-Gymnasium

Das Hariolf-Gymnasium lädt am Donnerstag, 3. Februar, um 19 Uhr alle Eltern der Viertklässler zu einem Online-Informationsabend ein.

An diesem Abend stellt das Hariolf-Gymnasium seine Arbeit in den Klassen 5 und 6 vor. Das Angebot richtet sich in erster Linie an die Eltern, kann aber auch gerne von den Kindern mitverfolgt werden. Informiert wird unter anderem über das Lernen in den Kernfächern, die kostenlose Nachmittagsbetreuung, das bilinguale Angebot und die Möglichkeit, in Kooperation mit der städtischen Musikschule ein Musikinstrument zu erlernen. Die Veranstaltung kann live und ohne Einrichtungsaufwand über das Internet verfolgt werden.

Darüber hinaus findet für alle Viertklässler und Viertklässlerinnen und deren Eltern am 11. Februar ein Online-Tag der offenen Tür statt. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und kann digital über ein Video-Streaming im Internet mitverfolgt werden. Angeboten wird ein einstündiges, buntes Programm mit Vorführungen, Videos und Informationen aus den Fachbereichen Musik, Naturwissenschaften und Sprachen – besonders hervorzuheben ist ein digitaler Workshop zum bilingualen Unterricht. Eine Teilnahme kann per Handy, Tablet oder Computer erfolgen.