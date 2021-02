Online-Austausch für Vereine und freie Gruppen

Die Stadt Ellwangen lädt am kommenden Donnerstag, 11. Februar, Vereine und Gruppen zu einer Videokonferenz ein. Es geht um einen gemeinsamen Austausch über den Umgang und die Folgen der Corona-Pandemie.

Die Corona-Pandemie dauert an, Veranstaltungen und Treffen sind weiterhin nicht möglich, dazu kommen neue Fragen und Anliegen. Viele Organisationen und Vereine begegnen dieser Situation mit viel Engagement und neuen Ideen.

Die Stadt will das weiter befördern und lädt deshalb am 11.Februar, um 19 Uhr zu einer Videokonferenz ein. Hier besteht für Vereinsvertreter die Möglichkeit, sich mit anderen Vereinen und Gruppierungen auszutauschen: Wie halten andere den Kontakt mit ihren Mitgliedern aufrecht, welche Erfahrungen gibt es mit Online-Formaten, welche Aktionen oder Ideen beschäftigt die Vorstandschaft und die Mitglieder gerade oder welche Fragen stellen sich?

Als Gesprächspartnerinnen werden Elena Kucher, die neue Sportbeauftragte der Stadtverwaltung, Olga Krasniqi-Liebert, Integrationsbüro und Ehrenamtskoordination in der Flüchtlingsarbeit, und Ehrenamtskoordinatorin Jana Brühl mit von der Partie sein. Sie freuen sich auf den Austausch und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Um Zugang zur Konferenz zu erhalten, senden Interessierte bitte eine E-Mail an jana.bruehl@ellwangen.de. Man erhält dann einen Zugangslink zur Konferenz. Diese wird über GoToMeeting stattfinden, eine Teilnahme per Telefon ist ebenfalls möglich.