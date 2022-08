Olympiasieger Michael Jung am Start

265 angemeldete Teilnehmer mit ihren bis zu 800 Pferden, 180 von ihnen am Turnier aufgestallt, die sich in 25 Prüfungen mit 1200 Starts vorstellen werden, das sind die Zahlen rund um das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte und beliebte Reitturnier Horse Classics in Ellwangen-Killingen. Von Donnerstag bis Sonntag befindet sich der kleine, zu Röhlingen gehörende Ort im Ausnahmezustand. An den vier Turniertagen werden allein acht Prüfungen der schweren Klasse S stattfinden. Höhepunkt der Veranstaltung wird wie immer der Sonntag sein. Hier haben sich zum Großen Preis von Killingen, einer Springprüfungen der Klasse S** mit Siegerrunde ab 15.15 Uhr 42 Reiter eingetragen.

Pferdesport auf höchstem Niveau gibt es an allen Turniertagen. Am Donnerstag geht es bereits um 8 Uhr los, die jungen Pferde werden in Springpferdeprüfungen an den Turniersport herangeführt. Ab 15.15 Uhr heißt es: Damen vor. Hier startet der Schlosser-Ladies Cup mit einer Springprüfungen der Klasse M**. Der erste Turniertag endet mit einer Springprüfungen der Klasse S* ab 17.45 Uhr. Auch 2022 ist es den Veranstaltern der Horse Classics, Familie Walter aus Killingen und der Reitsportgemeinschaft (RSG) Ostalb bei einem deutschlandweit beachteten und beliebten Turnier gelungen, den regionalen Bezug zu erhalten und mit Führzügel- und Reiterwettbewerben sowie der am Freitag ab 8 Uhr startenden Springprüfung der Klasse A* auch regionale Nachwuchstalente nach Killingen zu locken. Ab 16.45 Uhr beginnt dann eine Zwei-Phasenspringprüfung der Klasse S** bevor dann ab 21 Uhr unter Flutlichtbedingungen der beliebte Reittriathlon startet. Hier werden die Reiter zunächst den Parcours möglichst fehlerfrei bewältigen, bevor sie ihr Zielvermögen mit möglichst vielen Treffern unter Beweis stellen, danach folgt noch der Hindernisslalom mit dem Solarmobil.

Station macht in Killingen 2022 der Kinder-Cup Baden-Württemberg, am Samstag findet ab 13.15 Uhr als Einlaufprüfung ein Stilspringwettbewerb statt, gefolgt von der Wertungsprüfung am Sonntag vor dem Großen Preis. Einen weiteren Veranstaltungshöhepunkt können die Zuschauer am Samstag ab 20.30 Uhr genießen. Hier findet die Barrierenspringprüfung der Klasse S* statt. Hoch hinaus geht es hier für sieben mutige Reiter.

Wie immer legt der letzte Turniertag der Horse Classics noch eine Schippe drauf. Los geht es ab 8.30 Uhr mit einer Springprüfungen der Klasse S*. Ab 15.15 Uhr startet der Große Preis von Killingen, eine Springprüfungen der Klasse S** mit Siegerrunde. 42 Reiter haben sich eingetragen, um hier um den Sieg zu reiten. In dieser Prüfung bieten die Horse Classics 2022 ein besonders hochkarätiges Starterfeld. Michael Jung, Olympiasieger, Welt-, Europa- und Deutscher Meister der Vielseitigkeit wird unter anderem zu dieser Prüfung erwartet, ebenso der Deutsche Meister der Berufsreiter Günter Treiber sowie die Württembergischen Meister Lea Gut und Sebastian Heller. Neben diesen sportlichen Hochkarätern haben die Horse CLassics auch 2022 noch einiges anzubieten: Gastlichkeit mit hervorragender Verpflegung durch das Bauernhofteam Wolpert und Barbetrieb an.