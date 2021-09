Olaf Thielke freut sich auf das „Sommernachtsflimmern“: „Setzen weniger auf Hochglanz“

An diesem Donnerstag startet das Open-Air-Festival „Sommernachtsflimmern“ am Kressbachsee, was von einer großen Gruppe junger Erwachsener aus Ellwangen „für Ellwanger“ ins Leben gerufen wurde. Ganz ohne Unterstützung geht es dann aber nicht.

Und so können sich die Veranstalter um Julian Fuchs glücklich schätzen, dass die Stadt Ellwangen als Partner bei dieser Veranstaltung mit dabei ist. Ansprechpartner Nummer eins ist für Fuchs&Co. Olaf Thielke, bei der Stadt verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kulturarbeit und Veranstaltungsplanung. Mit ihm hat sich vor dem Start Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt unterhalten.

Wie ist diese große Bereitschaft seitens der Stadt entstanden, mit dieser Gruppe Ellwanger das „Sommernachtsflimmern“ in diesem Jahr ins Leben zu rufen?

In Ellwangen fahren wir in der Kultur, speziell was das Ehrenamt angeht, eine etwas andere Schiene als anderswo. Das Ehrenamt ist sehr wichtig. Da gilt es natürlich, neue Initiativen, die sich bilden, zu unterstützen. Das ist Basisarbeit und das ist das Konzept Ellwangens.

In der Kultur setzen wir weniger auf Hochglanz und damit folglich auf weniger teure Veranstaltungen. Dadurch haben wir freie Kapazitäten in den Budgets und können relativ spontan und flexibel reagieren, wenn solche Dinge aufkommen. Dieses Autokino-Projekt zu Zeiten Coronas war genial. Getragen vom Ehrenamt, getragen von sehr engagierten und kompetenten jungen Leuten. Dazu hat die Zusammenarbeit Spaß gemacht und so etwas fördert man dann natürlich gerne.

Sie sprachen soeben die engagierten und kompetenten jungen Leute an. Diese sind ja noch gar nicht so lange dabei mit der Planung, sind im April nach dem Autokino erst in die Planungen eingestiegen. Dennoch kommt beispielsweise eine bundesweit bekannte Band wie Culcha Cundela zum Kressbachsee. Wie konnte das alles so schnell funktionieren?

Wir sind als Stadt mit mehreren Ämtern wie Bauhof oder Ordnungsamt in die Veranstaltung eingebunden und haben relativ kurze Wege. Wir haben uns nach der Anfrage zusammengesetzt und haben für uns bewertet, dass die Ideen sehr gut sind und dass wir das unterstützen möchten.

Danach haben wir überprüft, wie und an welchen Stellen wir unterstützen können und wie es um unsere Kapazitäten bestellt ist. Und dabei geht es nicht immer nur ums Geld, Geld ist gar nicht immer das Problem. Es war eher die Frage: Wie kann man etwas ermöglichen und wie kann man den Vorschriften, legal natürlich, so nachgehen, dass Dinge umgesetzt werden können? Das ging alles recht schnell. Bereits nach der Sitzung ging es schnell ans Eingemachte.

Wie kamen Sie eigentlich auf den Begriff „Sommernachtsflimmern“?

Der Name kam von der Gruppe um Julian Fuchs, damit haben wir als Stadt nichts zu tun (schmunzelt) und haben auch keinerlei Vorgaben gemacht. Das war aber auch schon mit dem Autokino-Projekt „An die Jagst“ der Fall.

Jetzt ist der Startschuss noch gar nicht gefallen, beziehungsweise der erste Film noch nicht angelaufen. Es fühlt sich aber so an, als könnte daraus eine fixe Veranstaltung im Ellwanger Kalender erwachsen.

Ich bin ein Gegner von Permanent-Wiederholungen. Das ist dann vielleicht die schwäbische Art, alles was mehr als zwei Mal gelaufen ist, gleich zur Tradition auszurufen. Von diesem Konzept halte ich relativ wenig, bin aber auch immer offen für neue Ideen.

Die Idee, den Kressbachsee, die Ellwanger Karibik zu bespielen, die gibt es schon lange. In den vergangenen Jahren ist diese Idee immer mal wieder mit kleineren Veranstaltungen umgesetzt worden. Die Ellwanger lieben ihren Kressbachsee und demnach ist es eine tolle Option, hier mehr zu machen. Ob es dann aber umsetzbar sein wird, es wieder eine Filmnacht wird oder irgendetwas anderes, wird sich zeigen.

Also muss zumindest ein neuer Name her im neuen Jahr…?

(schmunzelt) Nein, nicht unbedingt. Solange das vom Publikum angenommen wird, ist es okay. Ich möchte damit auch nicht sagen, dass man gute Sachen nicht wiederholen kann, die Heimattage gibt es ja auch in jedem Jahr. Ich sage also nicht, dass Traditionen schlecht sind.

Jetzt haben Sie das Ganze relativ schnell aus dem Boden gestampft. Dennoch haben Sie solch ein über mehrere Tage andauerndes Festival auf die Beine gestellt…

Nun ja, der logistische Aufwand, also der Planungsaufwand, ist ja immer derselbe, ob nun ein paar Tage oder wie in diesem Fall über eine Woche. Man darf nicht vergessen: Wir befinden uns nach wie vor in der Coronazeit und die Leute haben ein großes Nachholbedürfnis in Sachen Kultur und bei kulturellen Veranstaltungen.

Ich spreche bei Veranstaltungen auch immer mit dem Publikum, bekomme diese Rückmeldungen. Nachdem das Organisationsteam signalisiert hat: Wir sind da, wir können helfen, haben wir gesagt: Dann machen wir das auch über zehn Tage.

So bieten Sie Ellwangen und natürlich der näheren Umgebung eine ganze Menge.

Ja, das ist ein sehr aufgelockertes Programm, was ich auch sehr spannend finde, mit diesen drei Kulturhighlights. Das ist eine tolle Kombination und es ist für jede Altersgruppe etwas dabei.

Verspüren Sie eigentlich noch so etwas wie Nervosität?

Ich mache mir bei solchen Veranstaltungen immer große Gedanken um die Sicherheit, insbesondere aktuell in Sachen Corona und dass sich kein Spreading-Event daraus ergibt. Es kann auch mal passieren, dass es Randale gibt, was in Ellwangen aber noch nie passiert ist. Aber auch das muss man einplanen.

Dazu machen wir aber umfangreiche Sicherheitsbesprechungen und Begehungen mit dem Ordnungsamt, der Security und der Polizei. Das ist alles abgeklärt, aber natürlich bleibt es immer spannend. Ich bin aber froh, diesen Job machen zu dürfen, weil es einfach nur Spaß macht.

Haben Sie persönlich denn ein Highlight, auf das Sie sich besonders freuen?

(schmunzelt) Durch meinen Beruf bin ich natürlich stark mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg verbandelt und das ist ein absolutes Leuchtturmprojekt, was es unbedingt zu unterstützen gilt. Was dieses Ensemble und Dirigent Uwe Renz, was die auf die Beine stellen, das ist richtig toll.

Ich bin auch etwas stolz darauf, dass die Junge Philharmonie mit diesem Auftritt am Kressbachsee quasi eine neue Ära einleitet, nämlich die Ära der Klassik-Open-Airs in Ellwangen (lacht). Das hat die Junge Philharmonie noch nie gemacht.

Das hat dann also Wiederholungspotenzial?

(grinst) Ja, unbedingt.