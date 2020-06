OK.go nimmt den Busreiseverkehr wieder auf

Seit Montag sind Busreisen wieder erlaubt. Endlich, meinen die Busfahrer Fido Braun und Stefan Weber, die normalerweise gerade in Europa unterwegs wären. „Das Reisen und die Kunden haben uns schon sehr gefehlt. Wir sind glücklich, dass es wieder los geht.“

Der Schwerpunkt der Busreisen liegt zunächst auf Deutschland sowie den Nachbarländern Österreich und Schweiz. Später wird man wieder nach Italien, Frankreich und nach Tschechien reisen. Alles unter Beobachtung der aktuellen Entwicklung und der Situation vor Ort. „Wenn wir etwas gelernt haben durch Corona, dann Geduld und Achtsamkeit. Das sind Werte, an die wir auch in Zukunft verstärkt denken wollen“, so die Touristikerin Jutta Scheiger.

Der erste Ausflug geht auf die Insel Mainau. Jutta Scheiger wird den Tagesausflug begleiten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Hygienestandards gut umgesetzt werden können. Im Bus besteht Maskenpflicht, dafür werden unterwegs mehr Pausen gemacht. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. Zunächst werden nur kleine Gruppen in verhältnismäßig großen Bussen reisen, so dass ein großer Sitzabstand möglich ist. Das im Preis enthaltene Vesper wird abgepackt bereit bestellt, der Kaffee vom Personal mit Handschuhen ausgeschenkt. „Das alles ist kein Problem, das kriegen wir gut hin. Wichtig ist, dass wir wieder gemeinsam unterwegs sein dürfen.“

Das Reisebüro in Ellwangen und der Standort in Durlangen sind noch nicht wieder für den Kundenverkehr geöffnet. Dennoch ist das Reisebüro besetzt, Terminvereinbarungen sind möglich. Marion Lass arbeitet im Reisebüro in der Spitalstraße, allerdings hinter geschlossenen Türen. Sie ist immer noch hauptsächlich mit Umbuchungen und Stornierungen von Flugreisen beschäftigt. Neue Buchungen werden aber wieder abgewickelt, der Fokus soll in Zukunft auch hier auf Nachhaltigkeit liegen. Den Schwerpunkt sollen Studien- und Gruppenreisen bilden. „Gruppenreisen - das können wir am allerbesten“ findet Jutta Scheiger. Und bald sollen auch wieder Vereine, Jahrgänge, Freundeskreise und Firmen auf Tour gehen können.