OK.go ist bereit für die Verkehrswende

Ende Januar hat die diesjährige Hauptversammlung der OK.go MobilitätsAG stattgefunden. Dabei wurde der frühere Landrat Klaus Pavel in den Aufsichtsrat des Verkehrsunternehmens bestellt. Darüber hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung informiert.

Die dritte Hauptversammlung des 2018 gegründeten Mobilitätsunternehmens wurde von Aufsichtsrat Dr. Tobias Unfried geleitet. Dabei stellten die Verantwortlichen fest, dass das noch junge Unternehmen OK.go, wie alle Verkehrsunternehmen, mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere im Reiseverkehr, zu kämpfen habe.

Deshalb zeigte sich Vorstandssprecher Reiner Maria Scheiger auch froh, dass das Unternehmen in den Bereichen Linien- und Schülerverkehr und auch mit dem Containerdienst „gut durch das vergangene Geschäftsjahr“ gekommen sei. Insbesondere die Schüler und Berufspendler bildeten dabei das Rückgrat des Linienverkehrs. Deren Zahlen seien im vergangenen Geschäftsjahr stabil geblieben, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurde der frühere Ostalb-Landrat Klaus Pavel in den Aufsichtsrat berufen. Er übernimmt den Posten von Jürgen Kurz, der aus dem Gremium ausscheidet, dem Unternehmen jedoch in seiner Funktion als Steuerberater weiterhin verbunden bleibt.

Pavel machte bei der Versammlung deutlich, dass das Thema ÖPNV ihn seit Jahren intensiv beschäftigt. Früh habe er die Bedeutung eines guten ÖPNV in seinem Landkreis erkannt und sich dafür eingesetzt. Seiner Ansicht nach wird dieses Thema in Zukunft erheblich an Bedeutung gewinnen. Er wolle durch seine beratende Tätigkeit im OK.go-Aufsichtsrat seinen Teil dazu beitragen, den ÖPNV auf der Ostalb zu verbessern.

Insgesamt wurde bei der Hauptversammlung eine positive Bilanz gezogen. Die OK.go MobilitätsAG sehe sich für die bevorstehende Verkehrswende „gut aufgestellt“. Mit dem StadtBus Ellwangen und dem StadtLandBus am Abend im östlichen Ostalbkreis seien bereits neue, innovative Verkehrsangebote geschaffen worden, die es nun zügig auszuweiten und zu verbessern gilt. Ein attraktives Verkehrsangebot müsse so gestaltet sein, dass es für den Bürger einfach und lohnend ist, das eigene Auto stehen zu lassen und mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit, zum Einkaufen und in die Freizeit zu fahren. Es müsse das Ziel sein, dass junge Menschen mit dem Bus zur Musikschule oder zum Fußballtraining fahren und Familien sich die Kosten für ein zweites Fahrzeug sparen können – dies alles sei allerdings nur dann möglich, wenn es dazu auch ein passendes Verkehrsangebot auf der Ostalb gibt.

Die Politik im Kreis, im Land und im Bund sei gefordert, den Ausbau des ÖPNV zu unterstützen und schnell zu ermöglichen.

Die Hoffnung ruhten auf der grün-schwarzen Landesregierung, die sich die Verbesserung des Verkehrsangebots auch in der Fläche in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Dies müsse jetzt „in konkrete Maßnahmen“ münden, die aber nicht nur der Schiene in den Ballungszentren, sondern gerade auch den Buslinien in der Fläche, insbesondere natürlich auch auf der Ostalb, zugute kommen, war man sich bei der Versammlung einig.