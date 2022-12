Ohne Führerschein: 83-Jähriger überfährt mehrere Verkehrsinseln

Ein 83-Jähriger hat vermutlich altersbedingt am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr mit seinem Auto die Mittelinsel des Kreisels im Bereich Siemensstraße/Bahnhofstraße in Ellwangen überfahren. Anschließend fuhr er über den falschen Fahrstreifen über weitere Verkehrsinseln, ehe sein Pkw wegen fehlender Bodenhaftung mit den Reifen in der Luft hängen blieb. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.